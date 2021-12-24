Батьки просять відкрити деякі дитсадки у Луцьку
Сьогодні, 12:34
Лучанка Христина Грачова просить відкрити у місті хоча б декілька чергових дитячих садочків.
Вона зареєструвала відповідну петицію 23 травня.
"Потрібно працювати, бо жити стає що далі важче, платити потрібно за все, працювати потрібно, діток лишити немає на кого! Послуги няні або приватні садки звичайна людина дозволити собі не може, бо ціни на послуги дуже високі.. Просимо відчиніть садочки, дайте можливість людям працювати", - написала авторка.
Аби петицію розглянула міська влада, вона має набрати не менш ніж 300 голосів. До завершення голосування залишилося 12 днів.
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Вона зареєструвала відповідну петицію 23 травня.
"Потрібно працювати, бо жити стає що далі важче, платити потрібно за все, працювати потрібно, діток лишити немає на кого! Послуги няні або приватні садки звичайна людина дозволити собі не може, бо ціни на послуги дуже високі.. Просимо відчиніть садочки, дайте можливість людям працювати", - написала авторка.
Аби петицію розглянула міська влада, вона має набрати не менш ніж 300 голосів. До завершення голосування залишилося 12 днів.
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