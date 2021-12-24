Батьки просять відкрити деякі дитсадки у Луцьку

Батьки просять відкрити деякі дитсадки у Луцьку
Лучанка Христина Грачова просить відкрити у місті хоча б декілька чергових дитячих садочків.

Вона зареєструвала відповідну петицію 23 травня.

"Потрібно працювати, бо жити стає що далі важче, платити потрібно за все, працювати потрібно, діток лишити немає на кого! Послуги няні або приватні садки звичайна людина дозволити собі не може, бо ціни на послуги дуже високі.. Просимо відчиніть садочки, дайте можливість людям працювати", - написала авторка.

Аби петицію розглянула міська влада, вона має набрати не менш ніж 300 голосів. До завершення голосування залишилося 12 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: дитсадки, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луганщина залишилась без газу
Сьогодні, 13:00
На Волині п`яний водій злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 12:43
Батьки просять відкрити деякі дитсадки у Луцьку
Сьогодні, 12:34
«Уедем только «двухсотыми» или «трехсотыми», – росіяни намагаються вирватися з війни через полон
Сьогодні, 12:23
Захищаючи Україну, у Запорізькій області загинув 23-річний Герой з Волині
Сьогодні, 11:58
Схожі новини
Чому у Луцьку досі не запрацювали дитсадки Чому у Луцьку досі не запрацювали дитсадки
04 травень, 01:45
У Луцьку медсестри у школах і дитсадках просять більших зарплат. ВІДЕО У Луцьку медсестри у школах і дитсадках просять більших зарплат. ВІДЕО
24 грудень, 2021, 09:54
Через карантин у луцьких дитсадках і школах зекономили мільйони на їжі Через карантин у луцьких дитсадках і школах зекономили мільйони на їжі
15 листопад, 2021, 10:41
«Жовта» зона: як від завтра у Луцьку працюватимуть школи та дитсадки «Жовта» зона: як від завтра у Луцьку працюватимуть школи та дитсадки
22 вересень, 2021, 16:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
СБУ викликає на допит Яценюка, Турчинова, Авакова
Сьогодні, 13:28
 0
На війні із Росією загинув 25-річний волинянин Віктор Шершень
Сьогодні, 13:14
 0
Луганщина залишилась без газу
Сьогодні, 13:00
 0
На Волині п`яний водій злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 12:43
 0
Батьки просять відкрити деякі дитсадки у Луцьку
Сьогодні, 12:34
 0
Медіа
відео
1/8