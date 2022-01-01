Захищаючи Україну, у Запорізькій області загинув 23-річний Герой з Волині
Сьогодні, 11:58
У війні з Росією загинув старший солдат Валерій Мартинюк з села Ласків, що на Володимирщині.
Про це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка.
"Внаслідок ворожого обстрілу у Запорізькій області загинув старший солдат Валерій Мартинюк з села Ласків. Мужній 23-річний воїн служив у ЗСУ за контрактом, по закінченню якого у червні цього року мріяв піти у рятувальники. Та не судилося...", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що час і місце прощання з Валерієм Мартинюком буде повідомлено додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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Про це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка.
"Внаслідок ворожого обстрілу у Запорізькій області загинув старший солдат Валерій Мартинюк з села Ласків. Мужній 23-річний воїн служив у ЗСУ за контрактом, по закінченню якого у червні цього року мріяв піти у рятувальники. Та не судилося...", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що час і місце прощання з Валерієм Мартинюком буде повідомлено додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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