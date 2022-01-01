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«Уедем только «двухсотыми» или «трехсотыми», – росіяни намагаються вирватися з війни через полон

«Уедем только «двухсотыми» или «трехсотыми», – росіяни намагаються вирватися з війни через полон
Керівництво РФ повертає своїх солдатів додому або в труні, або з пораненням.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Вирватися з війни в Україні іншим способом загарбники можуть тільки через полон. Тому зараз здаються ще більш охоче, ніж у перші тижні.

Про це говорять полонені російські окупанти.

«Хотели уйти из части, своим ходом. Расторгнуть контракт, одним словом. На что командир нам ответил, что уедем только «двухсотыми» или «трехсотыми». Если мы попробуем убежать, все будет заминировано. И по нам будут стрелять наши же посты», - розповідають вони СБУ.

Ця партія окупантів потрапила в полон після контрнаступу ЗСУ на Харківщині, коли українські бійці взяли їх у кільце.

Зараз із ними працюють слідчі СБУ, а самі загарбники раді, що зберегли своє життя.

"Для тих росіян, хто також хоче залишитися живими, нагадуємо телефон, спеціально створений для таких випадків: 2402. Він доступний для українських і російських операторів", - зазначають в СБУ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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