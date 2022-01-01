На Волині п`яний водій злетів у кювет. ФОТО

На Волині п`яний водій злетів у кювет. ФОТО
Під ранок, 25 травня, волинські патрульні отримали повідомлення про ДТП на автодорозі Н-22.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Прибувши за вказаною адресою, охоронці порядку виявили у кюветі автомобіль Mercedes-Benz. Також на місці перебував заявник, який повідомив, що водій транспортного засобу сидить у салоні автомобіля та, на його думку, перебуває у стані алкогольного сп'яніння.

Поспілкувавшись із 49-річним водієм, у нього дійсно виявили ознаки алкогольного сп‘яніння.

Керманич відмовився від проходження огляду на визначення стану алкогольного сп'яніння. Окрім цього не мав та не пред‘явив посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційний документ на автівку та поліс обов‘язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
На Волині п`яний водій злетів у кювет. ФОТО

Тож у результаті на нього склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння), ст. 124 (Порушення ПДР що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП та інші адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.

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Теги: Волинь, ДТП, водій
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