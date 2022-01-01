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Луганщина залишилась без газу

Луганщина залишилась без газу
Російські окупанти обстріляли останню газорозподільну станцію на Луганщині, у результаті вся область залишилась без газу.

Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"Зупинено роботу останньої газорозподільної станції на Луганщині, відтепер область повністю без блакитного палива, травмовано працівника цієї ГРС", - сказав Гайдай.

Голова ОВА нагадав, що станом на 24 травня на Луганщині із газом залишалися 36 тисяч абонентів у трьох населених пунктах, а залишків блакитного палива в магістральних трубах вистачило би на півтора місяці.

Але через російський обстріл в районі останньої вцілілої газорозподільної станції – ГТС припинила роботу, а працівник, який здійснював регулювання автоматики, отримав акубаротравму.

Гайдай додав, що як і раніше, область залишається повністю знеструмленою. Також відсутнє централізоване водопостачання – воду для потреб населення розвозять рятувальники.

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Теги: Луганщина, Гайдай, газ
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