На війні із Росією загинув 25-річний волинянин Віктор Шершень

На війні із Росією загинув 25-річний волинянин Віктор Шершень
У війні за незалежність та волю України загинув ще один її син – 25-річний житель селища 25-річний Дубище Віктор Володимирович Шершень.

Про це повідомляють на сайті Рожищенська міськрада.

Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання 20 травня. Авто з тілом Віктора прибуде в Рожище у середу, 25 травня, об 19:00 год.

Рожищан просять прийти на громадську панахиду, що відбудеться біля пам'ятного знаку «Борцям за волю та незалежність України» (площа Незалежності, м. Рожище).

Траур за загиблим Героєм триватиме з 25 по 26 травня включно.

Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

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Теги: Віктор Шершень, загинув
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