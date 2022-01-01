На війні із Росією загинув 25-річний волинянин Віктор Шершень

Віктор Володимирович Шершень.



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Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання 20 травня. Авто з тілом Віктора прибуде в Рожище у середу, 25 травня, об 19:00 год.



Рожищан просять прийти на громадську панахиду, що відбудеться біля пам'ятного знаку «Борцям за волю та незалежність України» (площа Незалежності, м. Рожище).



Траур за загиблим Героєм триватиме з 25 по 26 травня включно.



Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні за незалежність та волю України загинув ще один її син – 25-річний житель селища 25-річний ДубищеПро це повідомляють на сайті Рожищенська міськрада.Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання 20 травня. Авто з тілом Віктора прибуде в Рожище у середу, 25 травня, об 19:00 год.Рожищан просять прийти на громадську панахиду, що відбудеться біля пам'ятного знаку «Борцям за волю та незалежність України» (площа Незалежності, м. Рожище).Траур за загиблим Героєм триватиме з 25 по 26 травня включно.Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

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