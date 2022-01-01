На війні із Росією загинув 25-річний волинянин Віктор Шершень
Сьогодні, 13:14
У війні за незалежність та волю України загинув ще один її син – 25-річний житель селища 25-річний Дубище Віктор Володимирович Шершень.
Про це повідомляють на сайті Рожищенська міськрада.
Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання 20 травня. Авто з тілом Віктора прибуде в Рожище у середу, 25 травня, об 19:00 год.
Рожищан просять прийти на громадську панахиду, що відбудеться біля пам'ятного знаку «Борцям за волю та незалежність України» (площа Незалежності, м. Рожище).
Траур за загиблим Героєм триватиме з 25 по 26 травня включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сайті Рожищенська міськрада.
Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання 20 травня. Авто з тілом Віктора прибуде в Рожище у середу, 25 травня, об 19:00 год.
Рожищан просять прийти на громадську панахиду, що відбудеться біля пам'ятного знаку «Борцям за волю та незалежність України» (площа Незалежності, м. Рожище).
Траур за загиблим Героєм триватиме з 25 по 26 травня включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
СБУ викликає на допит Яценюка, Турчинова, Авакова
Сьогодні, 13:28
На війні із Росією загинув 25-річний волинянин Віктор Шершень
Сьогодні, 13:14
Луганщина залишилась без газу
Сьогодні, 13:00
На Волині п`яний водій злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 12:43
Батьки просять відкрити деякі дитсадки у Луцьку
Сьогодні, 12:34
Медіа