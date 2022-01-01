Біля Луцька пасічник лікує бджолами болі у спині. ВІДЕО

Валерій із Кульчина має 41 сім’я бджіл, павільйон для бджолотерапії та лікує отрутою.



Про це йдеться у сюжеті



У величезному дерев’яному вагончику пахне деревом та медом. Цей павільйон пан Валерій змайстрував, аби кочувати: їздити качати мед.



«Думка була така, щоб він був просторим. Павільйон на українській рамці, але піднятий. Щоб тут було просторо, щоб сюди можна було заїхати і жити, і все. Бо є павільйони 50-70 см – напхає так, що буде, як у курнику», – розповідає бджоляр.



Його ж павільйон вийшов і справді просторим: вміщає не лише 17 сімей бджіл, але й нашу знімальну групу. Більше того, розказує пан Валерій, часто-густо у цьому будиночку на колесах із бджолами ночують люди.



«Тут класно, тут гуде так. Наука каже: бджола і розплід – вібрація 20 см, матка – 70-80 см. Мікровібрація, що впливає на наш організм», – каже пасічник.



Сон із бджолами, переконує пасічник, має лікувальні властивості, тож така терапія до вподоби багатьом. Серед цікавого і те, що пан Валерій займається апітерапією. В народі це називають «ставити бджолу». Така терапія традиційно розпочинається з біопроби.



Процедуру зазвичай роблять на спину. Одним із показань до лікування бджолами є хвороби хребта.



«Бджола ставиться по місцю, знімається, пече. Три-чотири дні – і людина вже чує результат», – запевняє бджоляр.



Бджоловжалювання, розказує, процедура складна і дуже відповідальна. Бо треба бути впевненим, що організм людини нормально відреагує на отруту комахи.



«От жіночки, бувають більшість, то вони 12-15 бджіл витримують», – стверджує пан Валерій.



Цілющий, каже бджоляр, і його мед. Бо він – натуральний! І дуже ображає бджоляра Валерія, коли хтось запитує, чи немає часом у його продукті цукру.



Загалом нектар у пана Валерія збирає 41 сім’я бджіл.



«Я люблю цю справу. Ставлю ловушки і ловлю роїв багато. 10-15 роїв я ловлю. Це дуже цікава справа», – розповідає він.



Аби спростити роботу, бджоляр придбав собі медогонку.



Пан Валерій каже: без бджільництва та пасіки не уявляє свого життя. З порожніми руками пасічник нас не відпускає.



І радить неодмінно повернутися, аби хоч раз у житті заночувати в тому унікальному павільйоні, поруч із бджолами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пасічникіз Кульчина має 41 сім’я бджіл, павільйон для бджолотерапії та лікує отрутою.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу У величезному дерев’яному вагончику пахне деревом та медом. Цей павільйон пан Валерій змайстрував, аби кочувати: їздити качати мед.«Думка була така, щоб він був просторим. Павільйон на українській рамці, але піднятий. Щоб тут було просторо, щоб сюди можна було заїхати і жити, і все. Бо є павільйони 50-70 см – напхає так, що буде, як у курнику», – розповідає бджоляр.Його ж павільйон вийшов і справді просторим: вміщає не лише 17 сімей бджіл, але й нашу знімальну групу. Більше того, розказує пан Валерій, часто-густо у цьому будиночку на колесах із бджолами ночують люди.«Тут класно, тут гуде так. Наука каже: бджола і розплід – вібрація 20 см, матка – 70-80 см. Мікровібрація, що впливає на наш організм», – каже пасічник.Сон із бджолами, переконує пасічник, має лікувальні властивості, тож така терапія до вподоби багатьом. Серед цікавого і те, що пан Валерій займається апітерапією. В народі це називають «ставити бджолу». Така терапія традиційно розпочинається з біопроби.Процедуру зазвичай роблять на спину. Одним із показань до лікування бджолами є хвороби хребта.«Бджола ставиться по місцю, знімається, пече. Три-чотири дні – і людина вже чує результат», – запевняє бджоляр.Бджоловжалювання, розказує, процедура складна і дуже відповідальна. Бо треба бути впевненим, що організм людини нормально відреагує на отруту комахи.«От жіночки, бувають більшість, то вони 12-15 бджіл витримують», – стверджує пан Валерій.Цілющий, каже бджоляр, і його мед. Бо він – натуральний! І дуже ображає бджоляра Валерія, коли хтось запитує, чи немає часом у його продукті цукру.Загалом нектар у пана Валерія збирає 41 сім’я бджіл.«Я люблю цю справу. Ставлю ловушки і ловлю роїв багато. 10-15 роїв я ловлю. Це дуже цікава справа», – розповідає він.Аби спростити роботу, бджоляр придбав собі медогонку.Пан Валерій каже: без бджільництва та пасіки не уявляє свого життя. З порожніми руками пасічник нас не відпускає.І радить неодмінно повернутися, аби хоч раз у житті заночувати в тому унікальному павільйоні, поруч із бджолами.

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