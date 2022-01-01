Біля Луцька пасічник лікує бджолами болі у спині. ВІДЕО

Біля Луцька пасічник лікує бджолами болі у спині. ВІДЕО
Пасічник Валерій із Кульчина має 41 сім’я бджіл, павільйон для бджолотерапії та лікує отрутою.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

У величезному дерев’яному вагончику пахне деревом та медом. Цей павільйон пан Валерій змайстрував, аби кочувати: їздити качати мед.

«Думка була така, щоб він був просторим. Павільйон на українській рамці, але піднятий. Щоб тут було просторо, щоб сюди можна було заїхати і жити, і все. Бо є павільйони 50-70 см – напхає так, що буде, як у курнику», – розповідає бджоляр.

Його ж павільйон вийшов і справді просторим: вміщає не лише 17 сімей бджіл, але й нашу знімальну групу. Більше того, розказує пан Валерій, часто-густо у цьому будиночку на колесах із бджолами ночують люди.

«Тут класно, тут гуде так. Наука каже: бджола і розплід – вібрація 20 см, матка – 70-80 см. Мікровібрація, що впливає на наш організм», – каже пасічник.

Сон із бджолами, переконує пасічник, має лікувальні властивості, тож така терапія до вподоби багатьом. Серед цікавого і те, що пан Валерій займається апітерапією. В народі це називають «ставити бджолу». Така терапія традиційно розпочинається з біопроби.

Процедуру зазвичай роблять на спину. Одним із показань до лікування бджолами є хвороби хребта.

«Бджола ставиться по місцю, знімається, пече. Три-чотири дні – і людина вже чує результат», – запевняє бджоляр.

Бджоловжалювання, розказує, процедура складна і дуже відповідальна. Бо треба бути впевненим, що організм людини нормально відреагує на отруту комахи.

«От жіночки, бувають більшість, то вони 12-15 бджіл витримують», – стверджує пан Валерій.

Цілющий, каже бджоляр, і його мед. Бо він – натуральний! І дуже ображає бджоляра Валерія, коли хтось запитує, чи немає часом у його продукті цукру.

Загалом нектар у пана Валерія збирає 41 сім’я бджіл.

«Я люблю цю справу. Ставлю ловушки і ловлю роїв багато. 10-15 роїв я ловлю. Це дуже цікава справа», – розповідає він.

Аби спростити роботу, бджоляр придбав собі медогонку.

Пан Валерій каже: без бджільництва та пасіки не уявляє свого життя. З порожніми руками пасічник нас не відпускає.

І радить неодмінно повернутися, аби хоч раз у житті заночувати в тому унікальному павільйоні, поруч із бджолами.

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Теги: бджоли, лікування, пасічник, Кульчин
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