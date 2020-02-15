Чим замінити сіль у стравах: 10 варіантів, які є на кожній кухні





Чим можна замінити сіль на кухні пише



Продукти, які є на кожній кухні та які не лише замінять сіль, а й зроблять страви смачнішими.



Лимон, точніше сік лимона. Він не лише покращить смак страви, а й через вітамін С, який міститься у великій кількості в лимоні, зробить страву кориснішою. Лимонний сік замінить сіль не лише в салатах, а й при приготуванні м'ясних страв.



У складі соєвого соусу є спеції та сіль, тому цей продукт цілком замінить сіль. Бажано споживати соус без додавання консервантів і не більше двох столових ложок за день. Цей замінник солі чудово підійде для перших, м'ясних страв, салатів. Підійдуть і інші соуси, що продаються с в магазина, тому що також містять сіль.



Вживання часнику знижує потребу організму в солі, крім того, це дуже корисний для здоров'я продукт. Для приготування страв можна використовувати свіжий часник, часник в порошку.



У складі морських водоростей багато морської солі. Крім того вона містить вітаміни та такий цінний мікроелемент як йод. Щоб використовувати морські водорослі в їжі, їх можна висушити, подрібнити в кавомолці та посипати цим порошком страви. У свіжому вигляді морська капуста також добре додасть страві солі.



Набори сушених овочів, що зазвичай продаються в магазинах також містять вже сіль. Сушені овочі зберігають свої поживні речовини в сухому вигляді, мають прекрасний аромат і смак, їх можна використовувати для приготування будь-яких страв.



Сіль можуть замінити такі спеції як перець, кріп, петрушка, базилік, орегано, естрагон, розмарин, куркума, майоран, кмин, коріандр, каррі, паприка.



Певною мірою замінити сіль може і звичайний оцет, головне при його споживанні, не переборщити з кислотою. Краще взяти м'якіші варіанти оцту — як то яблуневий, бальзамічний, виноградний.



Хрін, імбир замінять в їжі не лише сіль, а й спеції та зміцнять імунітет.



Щоб підсолити страву достатньо додати солоний огірок, маринований помідор. Солоні або мариновані продукти можна з'їсти, а маринад, що залишився використати у суп чи другу страву.



Солити страви можна спеціями для супів , на крайній випадок можна використовувати бульйонні кубики, в яких міститься дуже багато солі, а також глутамат натрію.

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