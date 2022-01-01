ПриватБанк відновив дві фінансові послуги
Сьогодні, 14:00
З сьогоднішнього дня у ПриватБанку стали знову доступними оплата частинами та миттєва розстрочка.
Про це повідомляє пресслужба банку.
«Оплата частинами та миттєва розстрочка повертаються. Тепер ви знову можете купувати в кредит», – йдеться в повідомленні.
Дивитись доступний ліміт та інформацію про кредит можна у додатку Приват24: Сервіси — Кредити — Оплата частинами/Миттєва розстрочка.
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Про це повідомляє пресслужба банку.
«Оплата частинами та миттєва розстрочка повертаються. Тепер ви знову можете купувати в кредит», – йдеться в повідомленні.
Дивитись доступний ліміт та інформацію про кредит можна у додатку Приват24: Сервіси — Кредити — Оплата частинами/Миттєва розстрочка.
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