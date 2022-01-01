«Все против России», – окупанти в шоці, що весь світ підтримує Україну зброєю





Про це



Це різко контрастує з «підкріпленням» загарбників: оскільки їм везуть «молодих довбнів», у яких навіть бронежилетів немає.



Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які перехопила СБУ.



«Америкосы приволокли подкрепление им, оружие. Там Америка и весь мир, нах*й! Все туда ху*рят, понял, подкрепление им, бл*дь! Все против россии», – говорить один окупант іншому.



Він додає, що розмовляв із колегою, який займається поповненням для їхньої армії. «Пиз*ец, говорит, братан, пиз*ец. Молодняк, говорит, долбо*бы едут. Я вообще в ах*е. Заехали туда, а они без броников, без них*я. Пошли в магазин пиво покупать...» – бідкається рашист.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти здивовані, що весь світ підтримує Україну зброєю.Про це повідомляє пресслужба СБУ.Це різко контрастує з «підкріпленням» загарбників: оскільки їм везуть «молодих довбнів», у яких навіть бронежилетів немає.Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які перехопила СБУ.«Америкосы приволокли подкрепление им, оружие. Там Америка и весь мир, нах*й! Все туда ху*рят, понял, подкрепление им, бл*дь! Все против россии», – говорить один окупант іншому.Він додає, що розмовляв із колегою, який займається поповненням для їхньої армії. «Пиз*ец, говорит, братан, пиз*ец. Молодняк, говорит, долбо*бы едут. Я вообще в ах*е. Заехали туда, а они без броников, без них*я. Пошли в магазин пиво покупать...» – бідкається рашист.

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