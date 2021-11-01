Розшукали трьох неповнолітніх дівчат з Волині, які пішли з дому ввечері 24 травня

У Камінь-Каширському районі поліцейські оперативно розшукали зниклих неповнолітніх дівчат.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.25 травня, близько опівночі, до поліції надійшло повідомлення про зникнення трьох неповнолітніх дівчат у селі Великий Обзир. Близько 19:00 вони пішли з дому і не повернулися. Дівчаткам – 17, 10 та 9 років.На місце події одразу було скеровано слідчо-оперативну групу та працівників Камінь-Каширського РВП для розшуку зниклих.До пошуків також була залучена службова собака Головного управління. Завдяки злагодженим оперативним діям дівчаток знайшли біля 4 години ранку. Нині вони у безпеці, їх життю та здоров'ю нічого не загрожує.