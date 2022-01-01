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РФ знову накопичує війська та техніку біля північних кордонів України, – The Washington Post

РФ знову накопичує війська та техніку біля північних кордонів України, – The Washington Post
Російські окупанти знову накопичують війська та ворожу техніку на кордонах Чернігівської та Сумської областей.

Про це пише The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що прикордонники на Чернігівщині спостерігають, що Росія знову перекидає війська та військову техніку до області.

За словами заступника начальника прикордонної служби області Олександра Вадовського, щодня російські війська запускають по Чернігівщині від двох до восьми снарядів.

"У будь-якому разі ми готуємось до можливого повторного вторгнення. Вони атакують наші позиції та міста. У росіян немає поняття про правила ведення бою", - зазначив він.

Видання повідомляє, що така ж динаміка спостерігається і в сусідній Сумській області, з якої вибили російські війська приблизно в той же час.

А в Харкові, де українські захисники відкинули окупантів до державного кордону, очікують, що оборонна підготовка може змінитися на масові бої.

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Теги: Росія, Україна, війна
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