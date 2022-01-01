Зайнялася натяжна стеля: подробиці нічної пожежі в луцькій багатоповерхівці





Про це розповів Володимир Нестеров.



В чотирикімнатній квартирі на той момент перебували жінка та двоє дітей.



Зранку 25 травня власники помешкання виносили з квартири обгорілі речі та меблі. Як розповіла бабуся дітей Орина Курилко, діти на момент пожежі були у ванній.



"Одному п'ять і одному сім років. Замкнула, певно, проводка і натяжна стеля почала падати. Діти купалися... Прямо до сусідів побігли роздіті повністю. Але так все добре. Одна кімната вигоріла. Але то все наживне. Головне, що всі живі, здорові", – говорить жінка.



Зі слів речника рятувальників, жінка та діти самостійно залишили квартиру, але матір дітей спершу намагалася самотужки загасити вогонь. "Вона вивела дітей у безпечне місце, а вже гасіння пожежі завершили рятувальники в апаратах на стисненому повітрі. Була загроза органам дихання і зору, бо було сильне задимлення", – зазначив Володимир Нестеров.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 25 травня у багатоповерхівці на вулиці Воїнів-афганців, 2 трапилася пожежа в одній із квартир . Попередня причина займання – замикання електропроводки, що проходила під натяжною стелею.Про це розповів Суспільному речник Держслужби з надзвичайних ситуацій областіВ чотирикімнатній квартирі на той момент перебували жінка та двоє дітей.Зранку 25 травня власники помешкання виносили з квартири обгорілі речі та меблі. Як розповіла бабуся дітей, діти на момент пожежі були у ванній."Одному п'ять і одному сім років. Замкнула, певно, проводка і натяжна стеля почала падати. Діти купалися... Прямо до сусідів побігли роздіті повністю. Але так все добре. Одна кімната вигоріла. Але то все наживне. Головне, що всі живі, здорові", – говорить жінка.Зі слів речника рятувальників, жінка та діти самостійно залишили квартиру, але матір дітей спершу намагалася самотужки загасити вогонь. "Вона вивела дітей у безпечне місце, а вже гасіння пожежі завершили рятувальники в апаратах на стисненому повітрі. Була загроза органам дихання і зору, бо було сильне задимлення", – зазначив Володимир Нестеров.

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