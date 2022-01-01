На Волині розпочали 7 кримінальних проваджень через ввезення комерційних товарів під виглядом гуманітарки

Віктора Тимчука відбулася координаційна нарада керівників правоохоронних органів області з питань протидії незаконному використанню гуманітарної допомоги та протиправному переправлянню через державний кордон осіб, яким заборонено виїзд з країни у зв’язку з обмеженнями на період дії правового режиму воєнного

стану.



Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.



Розпочинаючи нараду, Віктор Тимчук зауважив, що з квітня 2022 року в державі встановлена кримінальна відповідальність за незаконне використання гуманітарної допомоги та благодійних пожертв з метою отримання прибутку. З усього світу до України надходить гуманітарна допомога й чимала її кількість, у тому числі військове спорядження та амуніція для ЗСУ, акумулюється на території Волинської області для подальшого скерування у відповідні регіони держави.



В області розпочато сім кримінальних проваджень за фактами ввезення товарів комерційного призначення під виглядом гуманітарної допомоги з метою їх подальшої реалізації. Припинення функціонування таких схем, їх організаторів, протидія корупційним проявам при ввезенні та використанні гуманітарної допомоги, незаконному використанню бюджетних коштів, виділених на виконання заходів, передбачених правовим режимом воєнного стану, повинно стати пріоритетом у роботі правоохоронних органів.



При цьому не має бути жодних штучних перешкод тим, хто законно і совісно допомагає воїнам та потерпілим від війни. Окрім того, з кінця лютого 2022 року в області розпочато досудове розслідування у 16 кримінальних провадженнях про незаконне переправлення через кордон військовозобов`язаних осіб, у восьми з яких обвинувальні акти вже скеровано до суду. Викриття схем та способів такої злочинної діяльності – теж одне з першочергових завдань для усіх правоохоронців на період воєнного стану.



"Усі, хто має намір нажитися на війні, повинні знати – війна нічого не спише і за такі злочини доведеться відповідати. Прокурори і всі правоохоронці працюють, щоб жоден із злочинців, яким «війна – мати рідна», не уникнув відповідальності", - наголосив на завершення наради керівник обласної прокуратури.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській обласній прокуратурі під головуванням її керівникавідбулася координаційна нарада керівників правоохоронних органів області з питань протидії незаконному використанню гуманітарної допомоги та протиправному переправлянню через державний кордон осіб, яким заборонено виїзд з країни у зв’язку з обмеженнями на період дії правового режиму воєнногостану.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Розпочинаючи нараду, Віктор Тимчук зауважив, що з квітня 2022 року в державі встановлена кримінальна відповідальність за незаконне використання гуманітарної допомоги та благодійних пожертв з метою отримання прибутку. З усього світу до України надходить гуманітарна допомога й чимала її кількість, у тому числі військове спорядження та амуніція для ЗСУ, акумулюється на території Волинської області для подальшого скерування у відповідні регіони держави.В області розпочато сім кримінальних проваджень за фактами ввезення товарів комерційного призначення під виглядом гуманітарної допомоги з метою їх подальшої реалізації. Припинення функціонування таких схем, їх організаторів, протидія корупційним проявам при ввезенні та використанні гуманітарної допомоги, незаконному використанню бюджетних коштів, виділених на виконання заходів, передбачених правовим режимом воєнного стану, повинно стати пріоритетом у роботі правоохоронних органів.При цьому не має бути жодних штучних перешкод тим, хто законно і совісно допомагає воїнам та потерпілим від війни. Окрім того, з кінця лютого 2022 року в області розпочато досудове розслідування у 16 кримінальних провадженнях про незаконне переправлення через кордон військовозобов`язаних осіб, у восьми з яких обвинувальні акти вже скеровано до суду. Викриття схем та способів такої злочинної діяльності – теж одне з першочергових завдань для усіх правоохоронців на період воєнного стану."Усі, хто має намір нажитися на війні, повинні знати – війна нічого не спише і за такі злочини доведеться відповідати. Прокурори і всі правоохоронці працюють, щоб жоден із злочинців, яким «війна – мати рідна», не уникнув відповідальності", - наголосив на завершення наради керівник обласної прокуратури.Нагадаємо, що колишнього заступника начальника Волинської ОВА підозрюють у сприянні в незаконному переправленні за кордон військовозобов'язаних

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