На Волині перевірили маршрутні транспортні засоби на дотримання правил безпеки

Для безпеки пасажирів волинські патрульні перевірили маршрутні транспортні засоби.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.За січень-квітень на Волині трапилося 537 автопригод. Тож патрульні посилено несуть службу для попередження аварійності та тяжких наслідків. Зокрема працюють й з перевізниками та водіями маршрутних транспортних засобів.Так під час превентивних заходів охоронці правопорядку звертають увагу на дотримання ПДР при перевезенні пасажирів, технічний стан транспортних засобів та ін.Так, патрульні з відділу безпеки дорожнього руху за кілька останніх днів виявили та склали два адміністративні матеріали за порушення керування водієм транспортним засобом, що підлягає обов'язковому технічному контролю, але своєчасно його не пройшов (ч. 3 ст. 121 КУпАП), за відсутність полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ч. 1 ст. 126 КУпАП) та за порушення визначеного законодавством порядку погодження з уповноваженим підрозділом Національної поліції здійснення пасажирських перевезень за встановленими маршрутами руху транспортних засобів (ч. 1 ст. 140 КУпАП).До того ж патрульні ще притягнули до відповідальності за ч. 2 ст. 128 посадову особу за випуск на лінію маршрутного транспортного засобу, який підлягає обов’язковому технічному контролю, але своєчасно його не пройшов.З рядом водіїв провели профілактичні інструктажі щодо недопущення порушень ПДР.