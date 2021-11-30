Двоє мотоциклістів на Волині хотіли «відкупитись» від патрульних хабарем

Двоє мотоциклістів на Волині хотіли «відкупитись» від патрульних хабарем
На Волині водії мотоциклів намагалися уникнути адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, натомість тепер вони нестимуть кримінальну відповідальність за намагання дати хабарі поліцейським.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Учора у селі Раків Ліс Камінь-Каширського району співробітники сектору реагування патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинили мотоцикл Мінськ. За кермом двоколісного перебував 46-річний мешканець сусіднього населеного пункту.

Під час спілкування правоохоронці помітили у водія явні ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти освідування, від чого він відмовився. За нескладання адмінпротоколу за ст. 130 КУпАП порушник декілька разів пропонував поліцейським хабар, а згодом, незважаючи на попередження про кримінальну відповідальність, поклав 1 000 гривень на заднє сидіння службового авто.

А у Рожищах керманич мотоцикла Honda Dio намагався «порішати» про уникнення відповідальності за керування незареєстрованим транспортним засобом та керування без відповідної водійської категорії. Гроші він залишив у поліцейському автомобілі.

Слідчо-оперативні групи задокументували факти кримінальних правопорушень, кошти вилучили. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Порушникам загрожує від двох до чотирьох років позбавлення волі.

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Теги: Волинь, патрульні, хабар, водії
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