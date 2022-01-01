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Назвали ім'я генерал-майора поліції РФ, який керував розграбуванням ЧАЕС

Назвали ім'я генерал-майора поліції РФ, який керував розграбуванням ЧАЕС
Викрили генерал-майора поліції РФ, який керував розграбуванням під час окупації Чорнобильської АЕС.

Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

Це Олег Якушев, який під час окупації Чорнобильської АЕС виконував обов’язки старшого оперативної групи Федеральної служби військ Національної гвардії РФ.

Цей генерал-майор керував операцією з незаконного утримання АЕС під контролем військ країни-агресора. За його наказом з підприємства викрадено понад 2000 одиниць майна. Від станків, обладнання, інструментів та офісної техніки до меблів та одягу. Загарбники викрали із станції майна на більш ніж 26 млн грн.

Також вони повністю вивели із ладу Центральну аналітичну лабораторію, яка досліджувала радіоактивні відходи на різних етапах поводження. Через це персонал не міг здійснювати контроль за ними.

Прокурори Вишгородської окружної прокуратури Київської області спільно з Нацполом та СБУ зібрали достатньо доказів, щоб повідомити йому про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, веденні агресивної війни та порушенні законів і звичаїв війни.

"Якщо вам відома додаткова інформація про причетність підозрюваного до цих та інших воєнних злочинів – сповіщайте на наш єдиний доказовий хаб https://warcrimes.gov.ua/ або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75", - зазначила Венедіктова.

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Теги: Росія, Україна, війна
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