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В окупованому Севастополі на субмарини РФ завантажують ракети «Калібр», – ЗМІ

В окупованому Севастополі на субмарини РФ завантажують ракети «Калібр», – ЗМІ
У Південній бухті окупованого Севастополя на підводні човни Чорноморського флоту завантажують ракети "Калібр".

Про це пише Українська правда з посиланням на Крим.Реалії.

Біля причалів у Південній бухті Севастополя пришвартовані два підводні човни проекту "Варшав'янка".

До одного з причалів два портові буксири притягли самохідний плавучий кран СПК-46150.

На східному березі бухти поруч із причалами стоять два довгомірні "Камази", в кузові яких видно транспортно-пускові контейнери з ракетами.

Підводні човни типу "Варшав'янка" несуть крилаті ракети типу "Калібр", що застосовуються, у різних модифікаціях, за морськими і наземними цілями. Кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами.

"Калібр" - російські крилаті ракети. Для ураження наземних цілей з підводних човнів використовують крилаті ракети з номенклатурою 3М14К. Їхній діаметр 533 мм, довжина 6,20 м, стартова маса 1770 кг, а дальність польоту, за словами Путіна, 1400 км.

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Теги: Росія, Україна, війна
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