В окупованому Севастополі на субмарини РФ завантажують ракети «Калібр», – ЗМІ
Сьогодні, 19:15
У Південній бухті окупованого Севастополя на підводні човни Чорноморського флоту завантажують ракети "Калібр".
Про це пише Українська правда з посиланням на Крим.Реалії.
Біля причалів у Південній бухті Севастополя пришвартовані два підводні човни проекту "Варшав'янка".
До одного з причалів два портові буксири притягли самохідний плавучий кран СПК-46150.
На східному березі бухти поруч із причалами стоять два довгомірні "Камази", в кузові яких видно транспортно-пускові контейнери з ракетами.
Підводні човни типу "Варшав'янка" несуть крилаті ракети типу "Калібр", що застосовуються, у різних модифікаціях, за морськими і наземними цілями. Кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами.
"Калібр" - російські крилаті ракети. Для ураження наземних цілей з підводних човнів використовують крилаті ракети з номенклатурою 3М14К. Їхній діаметр 533 мм, довжина 6,20 м, стартова маса 1770 кг, а дальність польоту, за словами Путіна, 1400 км.
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Про це пише Українська правда з посиланням на Крим.Реалії.
Біля причалів у Південній бухті Севастополя пришвартовані два підводні човни проекту "Варшав'янка".
До одного з причалів два портові буксири притягли самохідний плавучий кран СПК-46150.
На східному березі бухти поруч із причалами стоять два довгомірні "Камази", в кузові яких видно транспортно-пускові контейнери з ракетами.
Підводні човни типу "Варшав'янка" несуть крилаті ракети типу "Калібр", що застосовуються, у різних модифікаціях, за морськими і наземними цілями. Кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами.
"Калібр" - російські крилаті ракети. Для ураження наземних цілей з підводних човнів використовують крилаті ракети з номенклатурою 3М14К. Їхній діаметр 533 мм, довжина 6,20 м, стартова маса 1770 кг, а дальність польоту, за словами Путіна, 1400 км.
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