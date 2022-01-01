У Маріуполі почали видавати паспорти РФ. Фактична анексія міста почалась, – Андрющенко

Петро Андрющенко повідомив, що РФ почала фактичну анексію міста.



Про це він



"Топ-новина про паспорти Росії для Херсона і Запоріжжя не буде повною, якщо не додати, що саме сьогодні так звана "ДНР" дала старт для Маріуполя та наново окупованих територій Донецької області отриманню російських паспортів без отримання паспорту так званої "ДНР". Фактична анексія зокрема Маріуполя почалась", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, що 25 травня президент Росії Володимир Путін підписав указ про

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Радник міського голови Маріуполяповідомив, що РФ почала фактичну анексію міста.Про це він написав у телеграм-каналі."Топ-новина про паспорти Росії для Херсона і Запоріжжя не буде повною, якщо не додати, що саме сьогодні так звана "ДНР" дала старт для Маріуполя та наново окупованих територій Донецької області отриманню російських паспортів без отримання паспорту так званої "ДНР". Фактична анексія зокрема Маріуполя почалась", - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, що 25 травня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощене громадянство Росії для мешканців Херсонської та Запорізької областей

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