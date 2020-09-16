У Луцьку попрощалися з двома військовослужбовцями Костянтином Кіцом та Василем Ліснічуком

У Луцьку попрощалися з двома військовослужбовцями Костянтином Кіцом та Василем Ліснічуком
У Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луцька прощалися із двома бійцями, які загинули, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України, Костянтином Кіцом та Василем Ліснічуком.

Про це пише Суспільне.Волинь.

47-річний Костянтин Кіц загинув 17 травня поблизу населеного пункту Яковлівка Донецької області. До Збройних сил України чоловіка мобілізували 8 березня. До війни він працював відеооператором луцького телеканалу "Аверс".

У 2015-2016 роках Костянтин Кіц боронив Україну від російських військ. Пішов на захист батьківщини вдруге, — каже колега Анна Романчук.

У Костянтина Кіца залишились дружина та двоє синів. Поховали його на Алеї почесних поховань у Гаразджі.

Василю Ліснічуку був 31 рік. Лучанин загинув 16 травня під Слов'янськом на Донеччині. Однокласники, які прийшли з ним попрощатися, поділилися спогадами про Василя.

"З початком війни сказав: треба йти та все, захищати Україну. А коли бачились завжди веселий був, ніяких своїх емоцій не показував", – говорить однокласник загиблого Михайло Омелян.

До служби у війську Василь Ліснічук працював водієм. У військовослужбовця залишилась дружина та дворічна донька.

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Теги: Волинь, Луцьк, герої, загибель
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