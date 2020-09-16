У Луцьку попрощалися з двома військовослужбовцями Костянтином Кіцом та Василем Ліснічуком
Сьогодні, 19:21
У Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луцька прощалися із двома бійцями, які загинули, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України, Костянтином Кіцом та Василем Ліснічуком.
Про це пише Суспільне.Волинь.
47-річний Костянтин Кіц загинув 17 травня поблизу населеного пункту Яковлівка Донецької області. До Збройних сил України чоловіка мобілізували 8 березня. До війни він працював відеооператором луцького телеканалу "Аверс".
У 2015-2016 роках Костянтин Кіц боронив Україну від російських військ. Пішов на захист батьківщини вдруге, — каже колега Анна Романчук.
У Костянтина Кіца залишились дружина та двоє синів. Поховали його на Алеї почесних поховань у Гаразджі.
Василю Ліснічуку був 31 рік. Лучанин загинув 16 травня під Слов'янськом на Донеччині. Однокласники, які прийшли з ним попрощатися, поділилися спогадами про Василя.
"З початком війни сказав: треба йти та все, захищати Україну. А коли бачились завжди веселий був, ніяких своїх емоцій не показував", – говорить однокласник загиблого Михайло Омелян.
До служби у війську Василь Ліснічук працював водієм. У військовослужбовця залишилась дружина та дворічна донька.
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Про це пише Суспільне.Волинь.
47-річний Костянтин Кіц загинув 17 травня поблизу населеного пункту Яковлівка Донецької області. До Збройних сил України чоловіка мобілізували 8 березня. До війни він працював відеооператором луцького телеканалу "Аверс".
У 2015-2016 роках Костянтин Кіц боронив Україну від російських військ. Пішов на захист батьківщини вдруге, — каже колега Анна Романчук.
У Костянтина Кіца залишились дружина та двоє синів. Поховали його на Алеї почесних поховань у Гаразджі.
Василю Ліснічуку був 31 рік. Лучанин загинув 16 травня під Слов'янськом на Донеччині. Однокласники, які прийшли з ним попрощатися, поділилися спогадами про Василя.
"З початком війни сказав: треба йти та все, захищати Україну. А коли бачились завжди веселий був, ніяких своїх емоцій не показував", – говорить однокласник загиблого Михайло Омелян.
До служби у війську Василь Ліснічук працював водієм. У військовослужбовця залишилась дружина та дворічна донька.
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