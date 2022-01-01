Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 26 травня

У четвер, 26 травня, у Луцьку очікується мінлива хмарність, вночі дощ, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температуравночі 10-15°, вдень 20-25° тепла.У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі можливий сильний дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.26 травня відзначається день пам'яті мучениці Лукерії. У народі її називали Комарницею. Хоча асоціації з цими комахами у нас не зовсім приємні, але саме їх чимала кількість передбачає ягідний достаток влітку. У давнину говорили: "Багато комарів - готуй по ягоди коробів, багато мошок - готуй по гриби козуб". Якщо у цей день ластівки літають низько, незабаром можна чекати дощу.