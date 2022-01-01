У Лисичанську у братській могилі поховано 150 людей





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"На Луганщині поліцейські замінили поховальні бюро. У Лисичанську в одному з районів у братській могилі поховано 150 людей. Нині поліція Луганської області підмінює багато служб, зокрема була спеціально сформована поховальна команда.



Поліцейські виїжджають на місця загибелі внаслідок обстрілів чи природньої смерті громадян та проводять поховання людей у братській могилі", - інформує Гайдай.



За словами Гайдая, після війни родичі можуть здійснити перепоховання.



Поліцейські видають рідним загиблих документи, які згодом нададуть можливість отримати свідоцтва про смерть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що наразі поліцейські у Луганській області замінили поховальні бюро. Так, в Лисичанську у братській могилі поховано 150 людей.Про це повідомляє Гайдай у Facebook."На Луганщині поліцейські замінили поховальні бюро. У Лисичанську в одному з районів у братській могилі поховано 150 людей. Нині поліція Луганської області підмінює багато служб, зокрема була спеціально сформована поховальна команда.Поліцейські виїжджають на місця загибелі внаслідок обстрілів чи природньої смерті громадян та проводять поховання людей у братській могилі", - інформує Гайдай.За словами Гайдая, після війни родичі можуть здійснити перепоховання.Поліцейські видають рідним загиблих документи, які згодом нададуть можливість отримати свідоцтва про смерть.

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