«Все против России», або Добрі новини від ВолиньPost за 25 травня

подбало про ваше чтиво перед сном і традиційно підготувало підбірку лише позитивних новин.На сайті Pottermore Publishing викладені усі сім електронних книг про пригоди Гаррі Поттер для безкоштовного читання у перекладі українською мовою, що вийшли у видавництві А-ба-ба-га-ла-ма-га.підтвердила цей крок на своїй сторінці у Twitter, додавши хештег #SlavaUkraini.2 червня на благодійному онлайн-аукціоні в системі Prozorro.Продажі відомий дорожній знак продадуть. Стартова ціна за лот 50 тисяч гривень або $1,5 тисячі.Усі кошти, зібрані за підсумками аукціону, будуть спрямовані на спеціальний рахунок Національного банку України для потреб ЗСУ. Так, завдяки благодійним аукціонам у державній системі вже вдалось зібрати більш ніж 4 мільйони гривень.Українські захисники продовжують нищити найбільш елітні підрозділи РФ. На півдні України вщент розбита 58 армія ворога, яку самі окупанти називали однією з передових в Росії. Сподіваємось, «приклад» 58 армії наслідуватимуть й інші військові підрозділи рашистів.на дистанції 5 км у категорії U18 виборов золоту нагороду. Першою на дистанції 1 кілометр серед 14-річних стала і. У віковій категорії U23 на дистанції 20 км перемогу здобув, астав другим на цій дистанції. На дистанції 5 км у віковій категорії U18 бронзу завоювала 18-річна спортсменкаВлучним пострілом нацгвардієць знищив бойовий штурмовик окупантів «СУ-25» «#Грач». Так тримати!І традиційна добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.05 орієнтовно склали:‒ особового складу - близько 29450 (+100) осіб,‒ танків ‒ 1305 (+3) од,‒ бойових броньованих машин ‒ 3213 (+19) од,‒ артилерійських систем – 606 (+0) од,‒ РСЗВ - 201 (+0) од,‒ засобів ППО - 93 (+0) од,‒ літаків – 206 (+1) од,‒ гелікоптерів – 170 (+0) од,‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 491 (+11),‒ крилатих ракет - 112 (+0),‒ кораблів - 13 (+0) од,‒ автомобільної техніки та автоцистерн - 2217 (+5) од,‒ спеціальної техніки - 44 (+1).Керівництво РФ повертає своїх солдатів додому або в труні, або з пораненням. Вирватися з війни в Україні іншим способом загарбники можуть тільки через полон. Тому зараз здаються ще більш охоче, ніж у перші тижні.«Америкосы приволокли подкрепление им, оружие. Там Америка и весь мир, нах*й! Все туда ху*рят, понял, подкрепление им, бл*дь! Все против россии», – говорить один окупант іншому.