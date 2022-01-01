«Все против России», або Добрі новини від ВолиньPost за 25 травня
25 травень, 23:00
Хоч повномасштабна війна у країні вирує вже третій місяць, а всю мережу заполонили тривожні звістки, добрі новини є щодня! Щоразу ми зустрічаємо неймовірних людей, які захоплюють та надихають своїми світлими вчинками, і щоразу радіємо успіхам наших воїнів, які борються за наше вільне майбутнє.
Інформаційне агентство ВолиньPost подбало про ваше чтиво перед сном і традиційно підготувало підбірку лише позитивних новин.
Середа, 25 травня
Роулінг виклала книги про Гаррі Поттера українською для безкоштовного читання
На сайті Pottermore Publishing викладені усі сім електронних книг про пригоди Гаррі Поттер для безкоштовного читання у перекладі українською мовою, що вийшли у видавництві А-ба-ба-га-ла-ма-га. Джоан Роулінг підтвердила цей крок на своїй сторінці у Twitter, додавши хештег #SlavaUkraini.
«Нах*й, знов нах*й, до Росії нах*й»: в Україні продають унікальний дорожній знак
2 червня на благодійному онлайн-аукціоні в системі Prozorro.Продажі відомий дорожній знак продадуть. Стартова ціна за лот 50 тисяч гривень або $1,5 тисячі.
Усі кошти, зібрані за підсумками аукціону, будуть спрямовані на спеціальний рахунок Національного банку України для потреб ЗСУ. Так, завдяки благодійним аукціонам у державній системі вже вдалось зібрати більш ніж 4 мільйони гривень.
Українські воїни знищили «елітну» 58 армію Росії
Українські захисники продовжують нищити найбільш елітні підрозділи РФ. На півдні України вщент розбита 58 армія ворога, яку самі окупанти називали однією з передових в Росії. Сподіваємось, «приклад» 58 армії наслідуватимуть й інші військові підрозділи рашистів.
Волиняни вибороли 5 медалей на міжнародних змаганнях зі спортивної ходьби. ФОТО
Едуард Муравський на дистанції 5 км у категорії U18 виборов золоту нагороду. Першою на дистанції 1 кілометр серед 14-річних стала і Анна Борисюк. У віковій категорії U23 на дистанції 20 км перемогу здобув Дмитро Медведюк, а Тарас Корецький став другим на цій дистанції. На дистанції 5 км у віковій категорії U18 бронзу завоювала 18-річна спортсменка Оксана Лук'янович.
Вітаємо наших і зичимо ще більше перемог!
В Запорізькій області строковик вдруге за місяць збив російський літак
Влучним пострілом нацгвардієць знищив бойовий штурмовик окупантів «СУ-25» «#Грач». Так тримати!
Майже 29 500 росіян загинули на війні в Україні
І традиційна добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.05 орієнтовно склали:
‒ особового складу - близько 29450 (+100) осіб,
‒ танків ‒ 1305 (+3) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 3213 (+19) од,
‒ артилерійських систем – 606 (+0) од,
‒ РСЗВ - 201 (+0) од,
‒ засобів ППО - 93 (+0) од,
‒ літаків – 206 (+1) од,
‒ гелікоптерів – 170 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 491 (+11),
‒ крилатих ракет - 112 (+0),
‒ кораблів - 13 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн - 2217 (+5) од,
‒ спеціальної техніки - 44 (+1).
«Уедем только «двухсотыми» или «трехсотыми», – росіяни намагаються вирватися з війни через полон
Керівництво РФ повертає своїх солдатів додому або в труні, або з пораненням. Вирватися з війни в Україні іншим способом загарбники можуть тільки через полон. Тому зараз здаються ще більш охоче, ніж у перші тижні.
Аби переглянути відео з полоненими окупантами, натисніть на заголовок
«Все против России», – окупанти в шоці, що весь світ підтримує Україну зброєю
«Америкосы приволокли подкрепление им, оружие. Там Америка и весь мир, нах*й! Все туда ху*рят, понял, подкрепление им, бл*дь! Все против россии», – говорить один окупант іншому.
Аби прослухати перехоплену розмову, натисніть на заголовок
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Інформаційне агентство ВолиньPost подбало про ваше чтиво перед сном і традиційно підготувало підбірку лише позитивних новин.
Середа, 25 травня
Роулінг виклала книги про Гаррі Поттера українською для безкоштовного читання
На сайті Pottermore Publishing викладені усі сім електронних книг про пригоди Гаррі Поттер для безкоштовного читання у перекладі українською мовою, що вийшли у видавництві А-ба-ба-га-ла-ма-га. Джоан Роулінг підтвердила цей крок на своїй сторінці у Twitter, додавши хештег #SlavaUkraini.
«Нах*й, знов нах*й, до Росії нах*й»: в Україні продають унікальний дорожній знак
2 червня на благодійному онлайн-аукціоні в системі Prozorro.Продажі відомий дорожній знак продадуть. Стартова ціна за лот 50 тисяч гривень або $1,5 тисячі.
Усі кошти, зібрані за підсумками аукціону, будуть спрямовані на спеціальний рахунок Національного банку України для потреб ЗСУ. Так, завдяки благодійним аукціонам у державній системі вже вдалось зібрати більш ніж 4 мільйони гривень.
Українські воїни знищили «елітну» 58 армію Росії
Українські захисники продовжують нищити найбільш елітні підрозділи РФ. На півдні України вщент розбита 58 армія ворога, яку самі окупанти називали однією з передових в Росії. Сподіваємось, «приклад» 58 армії наслідуватимуть й інші військові підрозділи рашистів.
Волиняни вибороли 5 медалей на міжнародних змаганнях зі спортивної ходьби. ФОТО
Едуард Муравський на дистанції 5 км у категорії U18 виборов золоту нагороду. Першою на дистанції 1 кілометр серед 14-річних стала і Анна Борисюк. У віковій категорії U23 на дистанції 20 км перемогу здобув Дмитро Медведюк, а Тарас Корецький став другим на цій дистанції. На дистанції 5 км у віковій категорії U18 бронзу завоювала 18-річна спортсменка Оксана Лук'янович.
Вітаємо наших і зичимо ще більше перемог!
В Запорізькій області строковик вдруге за місяць збив російський літак
Влучним пострілом нацгвардієць знищив бойовий штурмовик окупантів «СУ-25» «#Грач». Так тримати!
Майже 29 500 росіян загинули на війні в Україні
І традиційна добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.05 орієнтовно склали:
‒ особового складу - близько 29450 (+100) осіб,
‒ танків ‒ 1305 (+3) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 3213 (+19) од,
‒ артилерійських систем – 606 (+0) од,
‒ РСЗВ - 201 (+0) од,
‒ засобів ППО - 93 (+0) од,
‒ літаків – 206 (+1) од,
‒ гелікоптерів – 170 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 491 (+11),
‒ крилатих ракет - 112 (+0),
‒ кораблів - 13 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн - 2217 (+5) од,
‒ спеціальної техніки - 44 (+1).
«Уедем только «двухсотыми» или «трехсотыми», – росіяни намагаються вирватися з війни через полон
Керівництво РФ повертає своїх солдатів додому або в труні, або з пораненням. Вирватися з війни в Україні іншим способом загарбники можуть тільки через полон. Тому зараз здаються ще більш охоче, ніж у перші тижні.
Аби переглянути відео з полоненими окупантами, натисніть на заголовок
«Все против России», – окупанти в шоці, що весь світ підтримує Україну зброєю
«Америкосы приволокли подкрепление им, оружие. Там Америка и весь мир, нах*й! Все туда ху*рят, понял, подкрепление им, бл*дь! Все против россии», – говорить один окупант іншому.
Аби прослухати перехоплену розмову, натисніть на заголовок
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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