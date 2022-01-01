В Запорізькій області строковик вдруге за місяць збив російський літак

В Запорізькій області строковик вдруге за місяць збив російський літак
В Запорізькій області солдат строкової служби Національної гвардії України за місяць збив два ворожі літаки.

Про це повідомляють у Національній гвардії України.

23 травня під час виконання бойових завдань в Запорізькій області, військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України, вже вдруге за місяць завдав непоправних втрат ворогу.

Влучним пострілом нацгвардієць знищив бойовий штурмовик окупантів «СУ-25» «#Грач».

"Своїми професійними, рішучими та виваженими діями боєць зберіг життя багатьох наших співвітчизників. Вперед до Перемоги! Слава Україні!" - йдеться у дописі.

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Теги: Україна, війна, росія
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