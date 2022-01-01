В Запорізькій області строковик вдруге за місяць збив російський літак





Про це повідомляють у Національній гвардії України.



23 травня під час виконання бойових завдань в Запорізькій області, військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України, вже вдруге за місяць завдав непоправних втрат ворогу.



Влучним пострілом нацгвардієць знищив бойовий штурмовик окупантів «СУ-25» «#Грач».



"Своїми професійними, рішучими та виваженими діями боєць зберіг життя багатьох наших співвітчизників. Вперед до Перемоги! Слава Україні!" - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Запорізькій області солдат строкової служби Національної гвардії України за місяць збив два ворожі літаки.Про це повідомляють у Національній гвардії України.23 травня під час виконання бойових завдань в Запорізькій області, військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України, вже вдруге за місяць завдав непоправних втрат ворогу.Влучним пострілом нацгвардієць знищив бойовий штурмовик окупантів «СУ-25» «#Грач»."Своїми професійними, рішучими та виваженими діями боєць зберіг життя багатьох наших співвітчизників. Вперед до Перемоги! Слава Україні!" - йдеться у дописі.

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