Окупанти обстріляли з «Ураганів» Дніпропетровщину





Про це Валентин Резніченко.



У ніч проти 25 травня російські окупанти завдали трьох ракетних ударів по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Поцілили у промислове підприємство. У результаті воно повністю зруйновано.



"Ніч знову була суцільною повітряною тривогою. На ранок ворог наніс три ракетні удари по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство. Серйозні руйнування. Інформацію по постраждалим уточнюємо", - написав він.



У Криворізькому районі знову обстріляли з "Ураганів" Широківську та Апостолівську громади. Місто Апостолово частково без світла. Людей не зачепило.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вдарила ракетами по Кривому Рогу, а також обстріляла з "Ураганів" дві громади у Криворізькому районі.Про це повідомив голова обласної військової адміністраціїУ ніч проти 25 травня російські окупанти завдали трьох ракетних ударів по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Поцілили у промислове підприємство. У результаті воно повністю зруйновано."Ніч знову була суцільною повітряною тривогою. На ранок ворог наніс три ракетні удари по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство. Серйозні руйнування. Інформацію по постраждалим уточнюємо", - написав він.У Криворізькому районі знову обстріляли з "Ураганів" Широківську та Апостолівську громади. Місто Апостолово частково без світла. Людей не зачепило.

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