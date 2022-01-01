Окупанти обстріляли з «Ураганів» Дніпропетровщину
Сьогодні, 08:59
Росія вдарила ракетами по Кривому Рогу, а також обстріляла з "Ураганів" дві громади у Криворізькому районі.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
У ніч проти 25 травня російські окупанти завдали трьох ракетних ударів по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Поцілили у промислове підприємство. У результаті воно повністю зруйновано.
"Ніч знову була суцільною повітряною тривогою. На ранок ворог наніс три ракетні удари по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство. Серйозні руйнування. Інформацію по постраждалим уточнюємо", - написав він.
У Криворізькому районі знову обстріляли з "Ураганів" Широківську та Апостолівську громади. Місто Апостолово частково без світла. Людей не зачепило.
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Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
У ніч проти 25 травня російські окупанти завдали трьох ракетних ударів по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Поцілили у промислове підприємство. У результаті воно повністю зруйновано.
"Ніч знову була суцільною повітряною тривогою. На ранок ворог наніс три ракетні удари по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство. Серйозні руйнування. Інформацію по постраждалим уточнюємо", - написав він.
У Криворізькому районі знову обстріляли з "Ураганів" Широківську та Апостолівську громади. Місто Апостолово частково без світла. Людей не зачепило.
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