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Дружина Прокопенка розповіла, в яких умовах перебувають «азовці»

Дружина Прокопенка розповіла, в яких умовах перебувають «азовці»
Командир загону Нацгвардії України "Азов" Денис Прокопенко зателефонував своїй дружині Катерині, яка також отримала інформацію, що росіяни утримують українських бійців у задовільних умовах.

Про це розповіла Катерина Прокопенко у коментарі "The Guardian", пише "Українська правда".

Після виходу з заводу "Азовсталь" у Маріуполі Денис Прокопенко зміг коротко зателефонувати своїй дружині Катерині. Чи міг він говорити вільно, невідомо.

"Він сказав, що у нього все добре, і запитав, як я.

Я чула з інших джерел, що умови більш-менш задовільні. Їх годують, дають воду. Умови відповідають вимогам і за цей короткий період вони не зазнали насильства.

Що буде далі, ми, звісно, не знаємо, але на даний момент є треті сторони – ООН і Червоний Хрест – які контролюють ситуацію", - сказала Катерина.

За наявною інформацією, більшість поранених бійців "Азову" росіяни утримують у в’язниці в селі Оленівка, а менша група важкопоранених бійців перебуває в лікарні міста Новоазовська на окупованій частині Донецької області.

Прокопенко повідомила, що, наскільки їй відомо, нікого з бійців до Росії не вивозили.

Катерина Прокопенко заснувала незалежну організацію для підтримки бійців з "Азовсталі", до якої також входять українські прикордонники та співробітники українських спецслужб.

"Мета організації – організовувати щотижневі дзвінки з ув’язненими, розвінчувати російські фейки про наших хлопців, забезпечити їхнє задовільне становище: ліжко, ліки, воду та їжу, а також агітувати за їх швидке звільнення". – розповіла Катерина.

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Теги: Прокопенко, евакуація, Азов, Маріуполь
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