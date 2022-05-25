Дружина Прокопенка розповіла, в яких умовах перебувають «азовці»

Денис Прокопенко зателефонував своїй дружині Катерині, яка також отримала інформацію, що росіяни утримують українських бійців у задовільних умовах.



Про це розповіла Катерина Прокопенко у коментарі "The Guardian", пише



Після виходу з заводу "Азовсталь" у Маріуполі Денис Прокопенко зміг коротко зателефонувати своїй дружині Катерині. Чи міг він говорити вільно, невідомо.



"Він сказав, що у нього все добре, і запитав, як я.



Я чула з інших джерел, що умови більш-менш задовільні. Їх годують, дають воду. Умови відповідають вимогам і за цей короткий період вони не зазнали насильства.



Що буде далі, ми, звісно, не знаємо, але на даний момент є треті сторони – ООН і Червоний Хрест – які контролюють ситуацію", - сказала Катерина.



За наявною інформацією, більшість поранених бійців "Азову" росіяни утримують у в’язниці в селі Оленівка, а менша група важкопоранених бійців перебуває в лікарні міста Новоазовська на окупованій частині Донецької області.



Прокопенко повідомила, що, наскільки їй відомо, нікого з бійців до Росії не вивозили.



Катерина Прокопенко заснувала незалежну організацію для підтримки бійців з "Азовсталі", до якої також входять українські прикордонники та співробітники українських спецслужб.



"Мета організації – організовувати щотижневі дзвінки з ув’язненими, розвінчувати російські фейки про наших хлопців, забезпечити їхнє задовільне становище: ліжко, ліки, воду та їжу, а також агітувати за їх швидке звільнення". – розповіла Катерина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командир загону Нацгвардії України "Азов"зателефонував своїй дружині, яка також отримала інформацію, що росіяни утримують українських бійців у задовільних умовах.Про це розповіла Катерина Прокопенко у коментарі "The Guardian", пише "Українська правда" Після виходу з заводу "Азовсталь" у Маріуполі Денис Прокопенко зміг коротко зателефонувати своїй дружині Катерині. Чи міг він говорити вільно, невідомо."Він сказав, що у нього все добре, і запитав, як я.Я чула з інших джерел, що умови більш-менш задовільні. Їх годують, дають воду. Умови відповідають вимогам і за цей короткий період вони не зазнали насильства.Що буде далі, ми, звісно, не знаємо, але на даний момент є треті сторони – ООН і Червоний Хрест – які контролюють ситуацію", - сказала Катерина.За наявною інформацією, більшість поранених бійців "Азову" росіяни утримують у в’язниці в селі Оленівка, а менша група важкопоранених бійців перебуває в лікарні міста Новоазовська на окупованій частині Донецької області.Прокопенко повідомила, що, наскільки їй відомо, нікого з бійців до Росії не вивозили.Катерина Прокопенко заснувала незалежну організацію для підтримки бійців з "Азовсталі", до якої також входять українські прикордонники та співробітники українських спецслужб."Мета організації – організовувати щотижневі дзвінки з ув’язненими, розвінчувати російські фейки про наших хлопців, забезпечити їхнє задовільне становище: ліжко, ліки, воду та їжу, а також агітувати за їх швидке звільнення". – розповіла Катерина.

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