За добу у Сєвєродонецьку від рук російських окупантів загинули 6 людей
Сьогодні, 09:44
У Сєвєродонецьку за добу внаслідок обстрілів загинули шестеро людей і щонайменше вісім було поранено, більшість – поряд з бомбосховищами.
Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.
«Росіяни б’ють по скупченню людей. Так, вони знають, що на сєвєродонецькому «Азоті» облаштовані бомбосховища, і спрямовують снаряди саме туди. Вчора вони вбили там чотирьох місцевих жителів, ще трьох госпіталізовано. Також ворогу відомо, в яких школах є укриття – туди теж б’ють невипадково. Поблизу одного із навчальних закладів 24 травня поранено жінку. Цю інформацію окупант збирає, використовуючи безпілотники, а також надходять дані від навідників. Тож, будьте уважними – зрадники можуть бути серед вас», – повідомив Гайдай.
Ще двоє людей загинули і четверо було поранено у старих районах Сєверодонецька.
Кількість пошкодженого за день житла, наголосив Гайдай, порахувати складно. Два будинки були зруйновані у Сєвєродонецьку, по чотири – у Новодружеську, Врубівці та Комишувасі, по три – у Золотому та Тошківці, по два – в Катеринівці та Нирковому, один – в Гірському.
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Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.
«Росіяни б’ють по скупченню людей. Так, вони знають, що на сєвєродонецькому «Азоті» облаштовані бомбосховища, і спрямовують снаряди саме туди. Вчора вони вбили там чотирьох місцевих жителів, ще трьох госпіталізовано. Також ворогу відомо, в яких школах є укриття – туди теж б’ють невипадково. Поблизу одного із навчальних закладів 24 травня поранено жінку. Цю інформацію окупант збирає, використовуючи безпілотники, а також надходять дані від навідників. Тож, будьте уважними – зрадники можуть бути серед вас», – повідомив Гайдай.
Ще двоє людей загинули і четверо було поранено у старих районах Сєверодонецька.
Кількість пошкодженого за день житла, наголосив Гайдай, порахувати складно. Два будинки були зруйновані у Сєвєродонецьку, по чотири – у Новодружеську, Врубівці та Комишувасі, по три – у Золотому та Тошківці, по два – в Катеринівці та Нирковому, один – в Гірському.
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