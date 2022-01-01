Майже 29 500 росіян загинули на війні в Україні





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.05

орієнтовно склали:



‒ особового складу - близько 29450 (+100) осіб ліквідовано,

‒ танків ‒ 1305 (+3) од,

‒ бойових броньованих машин ‒ 3213 (+19) од,

‒ артилерійських систем – 606 (+0) од,

‒ РСЗВ - 201 (+0) од,

‒ засоби ППО - 93 (+0) од,

‒ літаків – 206 (+1) од,

‒ гелікоптерів – 170 (+0) од,

‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 491 (+11),

‒ крилаті ракети - 112 (+0),

‒ кораблі - 13 (+0) од,

‒ автомобільної техніки та автоцистерн - 2217 (+5) од,

‒ спеціальна техніка - 44 (+1).



Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському напрямку.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 25 травня бойові загальні бойові втрати Росії у війні проти України склали вже 29 450 осіб.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.05орієнтовно склали:‒ особового складу - близько 29450 (+100) осіб ліквідовано,‒ танків ‒ 1305 (+3) од,‒ бойових броньованих машин ‒ 3213 (+19) од,‒ артилерійських систем – 606 (+0) од,‒ РСЗВ - 201 (+0) од,‒ засоби ППО - 93 (+0) од,‒ літаків – 206 (+1) од,‒ гелікоптерів – 170 (+0) од,‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 491 (+11),‒ крилаті ракети - 112 (+0),‒ кораблі - 13 (+0) од,‒ автомобільної техніки та автоцистерн - 2217 (+5) од,‒ спеціальна техніка - 44 (+1).Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському напрямку.Дані уточнюються.

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