Майже 29 500 росіян загинули на війні в Україні
Сьогодні, 10:00
Станом на 25 травня бойові загальні бойові втрати Росії у війні проти України склали вже 29 450 осіб.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.05
орієнтовно склали:
‒ особового складу - близько 29450 (+100) осіб ліквідовано,
‒ танків ‒ 1305 (+3) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 3213 (+19) од,
‒ артилерійських систем – 606 (+0) од,
‒ РСЗВ - 201 (+0) од,
‒ засоби ППО - 93 (+0) од,
‒ літаків – 206 (+1) од,
‒ гелікоптерів – 170 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 491 (+11),
‒ крилаті ракети - 112 (+0),
‒ кораблі - 13 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн - 2217 (+5) од,
‒ спеціальна техніка - 44 (+1).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському напрямку.
Дані уточнюються.
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Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.05
орієнтовно склали:
‒ особового складу - близько 29450 (+100) осіб ліквідовано,
‒ танків ‒ 1305 (+3) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 3213 (+19) од,
‒ артилерійських систем – 606 (+0) од,
‒ РСЗВ - 201 (+0) од,
‒ засоби ППО - 93 (+0) од,
‒ літаків – 206 (+1) од,
‒ гелікоптерів – 170 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 491 (+11),
‒ крилаті ракети - 112 (+0),
‒ кораблі - 13 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн - 2217 (+5) од,
‒ спеціальна техніка - 44 (+1).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському напрямку.
Дані уточнюються.
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