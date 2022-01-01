Понад 4 тисячі волинян складатимуть мультипредметний тест





Про це повідомили у Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти, передає



На Волині текст здаватимуть в дев'яти містах.



Основна сесія мультипредметного тесту стартує з 18 липня і триватиме до 10 серпня. Учасники складатимуть українську мову, математику та історію України. Оголосити результати тестування планують до 12 серпня.



У Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти нагадали, що наразі триває етап підтвердження участі в основній сесії тесту. він триватиме до 7 червня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 24 травня 4 353 волиняни виявили бажання проходити Національний мультипредметний тест, який запровадили в Україні замість ЗНО.Про це повідомили у Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти, передає Суспільне На Волині текст здаватимуть в дев'яти містах.Основна сесія мультипредметного тесту стартує з 18 липня і триватиме до 10 серпня. Учасники складатимуть українську мову, математику та історію України. Оголосити результати тестування планують до 12 серпня.У Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти нагадали, що наразі триває етап підтвердження участі в основній сесії тесту. він триватиме до 7 червня.

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