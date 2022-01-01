Понад 4 тисячі волинян складатимуть мультипредметний тест
Сьогодні, 10:30
Станом на 24 травня 4 353 волиняни виявили бажання проходити Національний мультипредметний тест, який запровадили в Україні замість ЗНО.
Про це повідомили у Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти, передає Суспільне.
На Волині текст здаватимуть в дев'яти містах.
Основна сесія мультипредметного тесту стартує з 18 липня і триватиме до 10 серпня. Учасники складатимуть українську мову, математику та історію України. Оголосити результати тестування планують до 12 серпня.
У Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти нагадали, що наразі триває етап підтвердження участі в основній сесії тесту. він триватиме до 7 червня.
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Про це повідомили у Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти, передає Суспільне.
На Волині текст здаватимуть в дев'яти містах.
Основна сесія мультипредметного тесту стартує з 18 липня і триватиме до 10 серпня. Учасники складатимуть українську мову, математику та історію України. Оголосити результати тестування планують до 12 серпня.
У Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти нагадали, що наразі триває етап підтвердження участі в основній сесії тесту. він триватиме до 7 червня.
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