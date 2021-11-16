У Луцьку горіла квартира, де перебувала матір з двома дітьми





Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.



Вогонь охопив натяжну стелю й світильник, поширився на стіни, побутову техніку й меблі квартири на 3 поверсі. Там перебувала матір з двома дітьми.



Жінка вивела дітей з квартири й намагалася самотужки загасити горіння, проте через задимлення, що ставало дедалі сильнішим, полишила спроби й вийшла назовні.



На місце прибули рятувальники, які й ліквідували вогонь.



Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24 травня близько 22 години сталася пожежа в дев’ятиповерхівці на вулиці Воїнів-афганців.Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.Вогонь охопив натяжну стелю й світильник, поширився на стіни, побутову техніку й меблі квартири на 3 поверсі. Там перебувала матір з двома дітьми.Жінка вивела дітей з квартири й намагалася самотужки загасити горіння, проте через задимлення, що ставало дедалі сильнішим, полишила спроби й вийшла назовні.На місце прибули рятувальники, які й ліквідували вогонь.Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.

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