У Луцьку горіла квартира, де перебувала матір з двома дітьми

У Луцьку горіла квартира, де перебувала матір з двома дітьми
24 травня близько 22 години сталася пожежа в дев’ятиповерхівці на вулиці Воїнів-афганців.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Вогонь охопив натяжну стелю й світильник, поширився на стіни, побутову техніку й меблі квартири на 3 поверсі. Там перебувала матір з двома дітьми.

Жінка вивела дітей з квартири й намагалася самотужки загасити горіння, проте через задимлення, що ставало дедалі сильнішим, полишила спроби й вийшла назовні.

На місце прибули рятувальники, які й ліквідували вогонь.

Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.

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Теги: Луцьк, пожежа, квартира
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