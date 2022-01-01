Французькі гаубиці «Caesar» вже нищать росіян на передовій. ФОТО

Самохідні артилерійські гаубиці “Caesar” вже на передовій і допомагають українським захисникам нищити ворога.Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний."Caesar" - це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дає можливість уражати противника на віддаленні 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. На цій відстані знаходиться артилерія, резерви, пункти управління противника. Їх знищення знижує наступальний потенціал ворога", - йдеться на сторінці Головнокомандувача.Ці САУ на колісному шасі, що робить їх мобільними і маневреними. Установка обладнана автоматизованою системою самоприв’язки і самонаведення на ціль. Має достатньо високу швидкострільність - 5 пострілів за хвилину, та високу щільність стрільби. Може використовувати декілька типів боєприпасів калібру 155 мм, які застосовуються у країнах НАТО."Caesar" забезпечує живучість екіпажу і комфортні умови роботи. Дає можливість діяти за принципом: вогонь - маневр - вогонь.Наші артилеристи швидко опанували нові САУ, фактично за 2-3 години.Щиро вдячний партнерам за надану допомогу! Вона слугує наближенню нашої Перемоги", - написа Залужний.