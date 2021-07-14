Волиняни вибороли 5 медалей на міжнародних змаганнях зі спортивної ходьби. ФОТО

Волиняни вибороли 5 медалей на міжнародних змаганнях зі спортивної ходьби. ФОТО
Волинські спортсмени вдало виступили на 48 Міжнародних змаганнях зі спортивної ходьби, які відбувалися у литовському місті Алітус.

Про це повідомила директор Любешівської ДЮСШ Валентина Борисюк.

Так, 5 вихованців спортивної школи стали призерами змагань.

Едуард Муравський на дистанції 5 км у категорії U18 виборов золоту нагороду. Першою на дистанції 1 кілометр серед 14-річних стала і Анна Борисюк.

У віковій категорії U23 на дистанції 20 км перемогу здобув Дмитро Медведюк, а Тарас Корецький став другим на цій дистанції.


На дистанції 5 км у віковій категорії U18 бронзу завоювала 18-річна спортсменка Оксана Лук'янович.

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Теги: спорт, Волинь, Україна, Литва
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