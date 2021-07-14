Волиняни вибороли 5 медалей на міжнародних змаганнях зі спортивної ходьби. ФОТО
Сьогодні, 03:24
Волинські спортсмени вдало виступили на 48 Міжнародних змаганнях зі спортивної ходьби, які відбувалися у литовському місті Алітус.
Про це повідомила директор Любешівської ДЮСШ Валентина Борисюк.
Так, 5 вихованців спортивної школи стали призерами змагань.
Едуард Муравський на дистанції 5 км у категорії U18 виборов золоту нагороду. Першою на дистанції 1 кілометр серед 14-річних стала і Анна Борисюк.
У віковій категорії U23 на дистанції 20 км перемогу здобув Дмитро Медведюк, а Тарас Корецький став другим на цій дистанції.
На дистанції 5 км у віковій категорії U18 бронзу завоювала 18-річна спортсменка Оксана Лук'янович.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила директор Любешівської ДЮСШ Валентина Борисюк.
Так, 5 вихованців спортивної школи стали призерами змагань.
Едуард Муравський на дистанції 5 км у категорії U18 виборов золоту нагороду. Першою на дистанції 1 кілометр серед 14-річних стала і Анна Борисюк.
У віковій категорії U23 на дистанції 20 км перемогу здобув Дмитро Медведюк, а Тарас Корецький став другим на цій дистанції.
На дистанції 5 км у віковій категорії U18 бронзу завоювала 18-річна спортсменка Оксана Лук'янович.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волиняни вибороли 5 медалей на міжнародних змаганнях зі спортивної ходьби. ФОТО
Сьогодні, 03:24
Українські воїни знищили «елітну» 58 армію Росії
Сьогодні, 02:15
25 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа