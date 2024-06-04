Українські воїни знищили «елітну» 58 армію Росії

Українські захисники продовжують нищити найбільш елітні підрозділи РФ. На півдні України вщент розбита 58 армія ворога, яку самі окупанти називали однією з передових в Росії.Про це йдеться на сторінці СБУ.У 2018 році її переоснастили найновішими озброєнням і технікою, «аналогов которым нет», а зараз ЗСУ зробили так, що «нєт» самої 58 армії Південного воєнного округу рф.Про це йдеться у нових телефонних розмовах окупантів, які перехопила СБУ.«ОТ 58-ой армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в Южном военном округе. По итогу, от нее не осталось практически ничего. Валера Бакин в 58-ой армии служил. У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одного! Всех, короче, поубивали. Всю роту. У нас там тоже есть роты, где осталось 3 человека, 4 человека», – розповідає своїй дружині російський загарбник.Тож робимо все, аби «приклад» 58 армії наслідували й інші військові підрозділи ворога. Наближаємо нашу перемогу!