Українські воїни знищили «елітну» 58 армію Росії
Сьогодні, 02:15
Українські захисники продовжують нищити найбільш елітні підрозділи РФ. На півдні України вщент розбита 58 армія ворога, яку самі окупанти називали однією з передових в Росії.
Про це йдеться на сторінці СБУ.
У 2018 році її переоснастили найновішими озброєнням і технікою, «аналогов которым нет», а зараз ЗСУ зробили так, що «нєт» самої 58 армії Південного воєнного округу рф.
Про це йдеться у нових телефонних розмовах окупантів, які перехопила СБУ.
«ОТ 58-ой армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в Южном военном округе. По итогу, от нее не осталось практически ничего. Валера Бакин в 58-ой армии служил. У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одного! Всех, короче, поубивали. Всю роту. У нас там тоже есть роты, где осталось 3 человека, 4 человека», – розповідає своїй дружині російський загарбник.
Тож робимо все, аби «приклад» 58 армії наслідували й інші військові підрозділи ворога. Наближаємо нашу перемогу!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на сторінці СБУ.
У 2018 році її переоснастили найновішими озброєнням і технікою, «аналогов которым нет», а зараз ЗСУ зробили так, що «нєт» самої 58 армії Південного воєнного округу рф.
Про це йдеться у нових телефонних розмовах окупантів, які перехопила СБУ.
«ОТ 58-ой армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в Южном военном округе. По итогу, от нее не осталось практически ничего. Валера Бакин в 58-ой армии служил. У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одного! Всех, короче, поубивали. Всю роту. У нас там тоже есть роты, где осталось 3 человека, 4 человека», – розповідає своїй дружині російський загарбник.
Тож робимо все, аби «приклад» 58 армії наслідували й інші військові підрозділи ворога. Наближаємо нашу перемогу!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Українські воїни знищили «елітну» 58 армію Росії
Сьогодні, 02:15
25 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Звільнені населені пункти на Харківщині та скасування імпортних мит: добрі новини від ВолиньPost за 24 травня
24 травень, 23:34
Медіа