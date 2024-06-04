Українські воїни знищили «елітну» 58 армію Росії

Українські воїни знищили «елітну» 58 армію Росії
Українські захисники продовжують нищити найбільш елітні підрозділи РФ. На півдні України вщент розбита 58 армія ворога, яку самі окупанти називали однією з передових в Росії.

Про це йдеться на сторінці СБУ.

У 2018 році її переоснастили найновішими озброєнням і технікою, «аналогов которым нет», а зараз ЗСУ зробили так, що «нєт» самої 58 армії Південного воєнного округу рф.

Про це йдеться у нових телефонних розмовах окупантів, які перехопила СБУ.

«ОТ 58-ой армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в Южном военном округе. По итогу, от нее не осталось практически ничего. Валера Бакин в 58-ой армии служил. У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одного! Всех, короче, поубивали. Всю роту. У нас там тоже есть роты, где осталось 3 человека, 4 человека», – розповідає своїй дружині російський загарбник.

Тож робимо все, аби «приклад» 58 армії наслідували й інші військові підрозділи ворога. Наближаємо нашу перемогу!


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Теги: росія, війна, Україна, ЗСУ
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