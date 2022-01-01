«Нах*й, знов нах*й, до Росії нах*й»: в Україні продають унікальний дорожній знак
Сьогодні, 01:17
Укравтодор оголосив перший благодійний онлайн-аукціон на Prozorro.Продажі.
На аукціон виставили легендарний дорожній знак, який був створений на третій день війни – «Нах*й, знов нах*й, до росії нах*й», - йдеться на сторінці Укравтодору.
Як відомо, в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, всім стало зрозуміло, що навігація у них застаріла.
"Укравтодор дав вказівку в областях демонтовувати чи замальовувати знаки із назвами населених пунктів. Діяти було потрібно швидко, і 26 лютого ми звернулися по допомогу до всіх українців, щоб вони робили демонтаж у своїх населених пунктах. А на противагу створили універсальний вказівник для окупантів, який в деяких областях навіть дорожники та комунальники встановили", - йдеться у дописі.
Виставлений на аукціон дорожній знак – із Сумської області. На ньому є сліди від куль.
2 червня на благодійному онлайн-аукціоні в системі Prozorro.Продажі. відомий дорожній знак продадуть. Стартова ціна за лот 50 тисяч гривень або $1,5 тисячі.
Новий власник знаку зможе встановити його в межах свого домогосподарства або в іншому місці (окрім доріг загального користування).
Аукціон відбувається онлайн, тому участь можна взяти з будь-якої точки світу. Для цього потрібно зареєструватися до 18:00 1 червня за посиланням.
Усі зареєстровані учасники отримають посилання на участь в аукціоні у день його проведення.
Інформація про учасників аукціону, а також підтвердження оплати за лот будуть опубліковані на сайті Prozorro.Продажі.
Усі кошти, зібрані за підсумками аукціону, будуть спрямовані на спеціальний рахунок Національного банку України для потреб ЗСУ. Так, завдяки благодійним аукціонам у державній системі Prozorro.Продажі вже вдалось зібрати більш ніж 4 мільйони гривень.
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На аукціон виставили легендарний дорожній знак, який був створений на третій день війни – «Нах*й, знов нах*й, до росії нах*й», - йдеться на сторінці Укравтодору.
Як відомо, в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, всім стало зрозуміло, що навігація у них застаріла.
"Укравтодор дав вказівку в областях демонтовувати чи замальовувати знаки із назвами населених пунктів. Діяти було потрібно швидко, і 26 лютого ми звернулися по допомогу до всіх українців, щоб вони робили демонтаж у своїх населених пунктах. А на противагу створили універсальний вказівник для окупантів, який в деяких областях навіть дорожники та комунальники встановили", - йдеться у дописі.
Виставлений на аукціон дорожній знак – із Сумської області. На ньому є сліди від куль.
2 червня на благодійному онлайн-аукціоні в системі Prozorro.Продажі. відомий дорожній знак продадуть. Стартова ціна за лот 50 тисяч гривень або $1,5 тисячі.
Новий власник знаку зможе встановити його в межах свого домогосподарства або в іншому місці (окрім доріг загального користування).
Аукціон відбувається онлайн, тому участь можна взяти з будь-якої точки світу. Для цього потрібно зареєструватися до 18:00 1 червня за посиланням.
Усі зареєстровані учасники отримають посилання на участь в аукціоні у день його проведення.
Інформація про учасників аукціону, а також підтвердження оплати за лот будуть опубліковані на сайті Prozorro.Продажі.
Усі кошти, зібрані за підсумками аукціону, будуть спрямовані на спеціальний рахунок Національного банку України для потреб ЗСУ. Так, завдяки благодійним аукціонам у державній системі Prozorro.Продажі вже вдалось зібрати більш ніж 4 мільйони гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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