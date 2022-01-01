«Нах*й, знов нах*й, до Росії нах*й»: в Україні продають унікальний дорожній знак

Укравтодор оголосив перший благодійний онлайн-аукціон на Prozorro.Продажі.На аукціон виставили легендарний дорожній знак, який був створений на третій день війни – «Нах*й, знов нах*й, до росії нах*й», - йдеться на сторінці Укравтодору.Як відомо, в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, всім стало зрозуміло, що навігація у них застаріла."Укравтодор дав вказівку в областях демонтовувати чи замальовувати знаки із назвами населених пунктів. Діяти було потрібно швидко, і 26 лютого ми звернулися по допомогу до всіх українців, щоб вони робили демонтаж у своїх населених пунктах. А на противагу створили універсальний вказівник для окупантів, який в деяких областях навіть дорожники та комунальники встановили", - йдеться у дописі.Виставлений на аукціон дорожній знак – із Сумської області. На ньому є сліди від куль.2 червня на благодійному онлайн-аукціоні в системі Prozorro.Продажі. відомий дорожній знак продадуть. Стартова ціна за лот 50 тисяч гривень або $1,5 тисячі.Новий власник знаку зможе встановити його в межах свого домогосподарства або в іншому місці (окрім доріг загального користування).Аукціон відбувається онлайн, тому участь можна взяти з будь-якої точки світу. Для цього потрібно зареєструватися до 18:00 1 червня заУсі зареєстровані учасники отримають посилання на участь в аукціоні у день його проведення.Інформація про учасників аукціону, а також підтвердження оплати за лот будуть опубліковані на сайті Prozorro.Продажі.Усі кошти, зібрані за підсумками аукціону, будуть спрямовані на спеціальний рахунок Національного банку України для потреб ЗСУ. Так, завдяки благодійним аукціонам у державній системі Prozorro.Продажі вже вдалось зібрати більш ніж 4 мільйони гривень.