25 травня на Волині: гортаючи календар

25 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 25 травня, у світі відзначають День філолога, а віряни вшановують пам'ять Єпіфанія Кіпрського.

Сьогодні відзначає день народження атовець та громадський діяч Богдан Пташник та власний кореспондент газети «Волинь-нова» Алла Лісова. Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить ім’я Денис. Бажаємо міцного здоров’я, достатку й любові.

У цей день 1934 року народився відомий на Волині письменник, публіцист, почесний громадянин міста Луцька Петро Мах.

Він – автор понад 25 книг поезії, прози, історичних есе, сценаріїв кількох телефільмів, лауреат премій імені Олександра Гаврилюка та Агатангела Кримського. Помер 17 березня 2011 року.

25 травня 2004-го з головного конвеєра ВАТ «Луцький автомобільний завод» зійшов 40-тисячний ВАЗ-2107. Це стало результатом тісної співпраці ЛуАЗу, концерну «Укрпромінвест» і ВАТ «АвтоВАЗ».

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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