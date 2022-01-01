У Луцьку горить квартира, в якій знаходяться жінка і діти, – ЗМІ
Сьогодні, 22:57
В обласному центрі Волині сталася пожежа в одній із квартир багатоповерхівки на вулиці Воїнів-афганців.
Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини, посилаючись на очевидців.
За словами очевидців, пожежа сталась близько 22-ї години 24 травня на 7-му поверсі багатоповерхівки. У квартирі заблокована жінка з дітьми.
На місці пригоди працюють пожежники.
Деталі – згодом.
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Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини, посилаючись на очевидців.
За словами очевидців, пожежа сталась близько 22-ї години 24 травня на 7-му поверсі багатоповерхівки. У квартирі заблокована жінка з дітьми.
На місці пригоди працюють пожежники.
Деталі – згодом.
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Коментарі 1
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Це жах!
Я з цього будинку!!!
Правдива тількі вулиця і пожар!(і то не великий)