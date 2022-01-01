У Луцьку горить квартира, в якій знаходяться жінка і діти, – ЗМІ





Про це повідомляє



За словами очевидців, пожежа сталась близько 22-ї години 24 травня на 7-му поверсі багатоповерхівки. У квартирі заблокована жінка з дітьми.



На місці пригоди працюють пожежники.



Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині сталася пожежа в одній із квартир багатоповерхівки на вулиці Воїнів-афганців.Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини , посилаючись на очевидців.За словами очевидців, пожежа сталась близько 22-ї години 24 травня на 7-му поверсі багатоповерхівки. У квартирі заблокована жінка з дітьми.На місці пригоди працюють пожежники.Деталі – згодом.

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