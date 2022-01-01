«Сьомий пакет санкцій на підході», – Подоляк
Сьогодні, 22:15
Радник глави офісу президента Михайло Подоляк розповів, що невдовзі проти Росії введуть сьомий пакет санкцій.
Про це Подоляк сказав під час ефіру телемарафону, - пише УНІАН.
За його словами, в рамках обмежувальних заходів передбачається блокування всіх російських банків, включаючи "Сбербанк" і "Газпромбанк".
"Не має значення позиція окремих держав. Тому що є концептуальна проукраїнська позиція в Європі. Росія довела своїм способом ведення війни, що це нецивілізована держава, яка порушує будь-які правила, прийняті в гуманному світі, до якого відноситься Європа... Весь цивілізований світ підтримує Україну. Тому для нас принципово, щоб шостий пакет санкцій, в який входить пряме і непряме енергетичне ембарго, щоб він був у дії... У будь-якому випадку шостий пакет буде працювати. Сьомий пакет буде на підході. Тобто блокування всіх російських банків, включаючи "Сбербанк", "Газпромбанк", через які сьогодні йдуть розрахунки", - зазначив Подоляк.
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Про це Подоляк сказав під час ефіру телемарафону, - пише УНІАН.
За його словами, в рамках обмежувальних заходів передбачається блокування всіх російських банків, включаючи "Сбербанк" і "Газпромбанк".
"Не має значення позиція окремих держав. Тому що є концептуальна проукраїнська позиція в Європі. Росія довела своїм способом ведення війни, що це нецивілізована держава, яка порушує будь-які правила, прийняті в гуманному світі, до якого відноситься Європа... Весь цивілізований світ підтримує Україну. Тому для нас принципово, щоб шостий пакет санкцій, в який входить пряме і непряме енергетичне ембарго, щоб він був у дії... У будь-якому випадку шостий пакет буде працювати. Сьомий пакет буде на підході. Тобто блокування всіх російських банків, включаючи "Сбербанк", "Газпромбанк", через які сьогодні йдуть розрахунки", - зазначив Подоляк.
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Коментарі 1
девятсот девяносто девятий супер-пупер пакет санкцій точно буде ефективним
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