Звільнені населені пункти на Харківщині та скасування імпортних мит: добрі новини від ВолиньPost за 24 травня
Сьогодні, 23:34
Усі ми частенько чуємо вислів «ворог деморалізований», правда ж? Оскільки від нашого настрою і бойового духу залежить майбутня перемога, треба негайно щось робити з негативом! Руки нехай рашисти опускають.
Щовечора Інформаційне агентство ВолиньPost готує підбірку лише позитивних новин! Ми ось-ось здолаємо московську навалу, і одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Вівторок, 24 травня
На Харківщині бійці ЗСУ звільнили від російських окупантів 24 населених пункти
Пишаємось і віримо ЗСУ! До того ж, українські воїни надали необхідну допомогу місцевим жителям.
Захисники України за три місяці війни вже знищили більше 29 тисяч російських солдат
Щоразу більше! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.05 орієнтовно склали:
особового складу – близько 29 350 (+150) осіб,
танків ‒ 1 302 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 194 (+28) од,
артилерійських систем – 606 (+2) од,
РСЗВ – 201 (+0) од,
засобів ППО – 93 (+0) од,
літаків – 205 (+1) од,
гелікоптерів – 170 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 480 (+4) од,
крилатих ракет – 112 (+2) од,
кораблів/катерів – 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 213 (+7) од,
спеціальної техніки – 43 (+0).
Ще одна парафія на Волині перейшла до ПЦУ
Із благословення Преосвященного єпископа Матфея, секретар єпархіального управління прот. Юрій Зінчук зустрівся з парафіянами Свято-Преображенського храму села Купичів, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.
У місті на Волині відновили навчання в одному з дитячих садків
Цей дошкільний заклад поки єдиний у місті, у якому підготували належне укриття. Зокрема, у підвалі зроблений додатковий евакуаційний вихід, укладена бруківка, відремонтовані сходи та замінений навіс. А ще там гарно!
У селі на Волині будують новий храм. ФОТО
Незабаром на Волині з'явиться ще одна святиня. У селі Щенятин єпископ Володимир-Волинський і Турійський ПЦУ Матфей уже освятив наріжний камінь для побудови Свято-Покровського храму.
У ЄС на один рік скасували мита на всі товари з України
Рада Євроюзу таки ухвалила скасування імпортних мит на всі товари з України на один рік!
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Росію хочуть назавжди відсторонити від участі в Євробаченні через війну в Україні
Генеральний директор EBU Ноель Курран повідомив, що в Росії хочуть забрати право брати участь у пісенному конкурсі Євробачення. Нині триває процес повного відсторонення мовників країни-агресорки від організації. Тому, малоймовірно, що Росія виступатиме на конкурсі у 2023 році.
Google подарує українським вчителям 43 тисячі ноутбуків
Дуже крута ініціатива! За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, така технічна підтримка у партнерстві з ЮНЕСКО допоможе педагогам ефективно продовжувати дистанційне навчання.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
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Щовечора Інформаційне агентство ВолиньPost готує підбірку лише позитивних новин! Ми ось-ось здолаємо московську навалу, і одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Вівторок, 24 травня
На Харківщині бійці ЗСУ звільнили від російських окупантів 24 населених пункти
Пишаємось і віримо ЗСУ! До того ж, українські воїни надали необхідну допомогу місцевим жителям.
Захисники України за три місяці війни вже знищили більше 29 тисяч російських солдат
Щоразу більше! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.05 орієнтовно склали:
особового складу – близько 29 350 (+150) осіб,
танків ‒ 1 302 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 194 (+28) од,
артилерійських систем – 606 (+2) од,
РСЗВ – 201 (+0) од,
засобів ППО – 93 (+0) од,
літаків – 205 (+1) од,
гелікоптерів – 170 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 480 (+4) од,
крилатих ракет – 112 (+2) од,
кораблів/катерів – 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 213 (+7) од,
спеціальної техніки – 43 (+0).
Ще одна парафія на Волині перейшла до ПЦУ
Із благословення Преосвященного єпископа Матфея, секретар єпархіального управління прот. Юрій Зінчук зустрівся з парафіянами Свято-Преображенського храму села Купичів, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.
У місті на Волині відновили навчання в одному з дитячих садків
Цей дошкільний заклад поки єдиний у місті, у якому підготували належне укриття. Зокрема, у підвалі зроблений додатковий евакуаційний вихід, укладена бруківка, відремонтовані сходи та замінений навіс. А ще там гарно!
У селі на Волині будують новий храм. ФОТО
Незабаром на Волині з'явиться ще одна святиня. У селі Щенятин єпископ Володимир-Волинський і Турійський ПЦУ Матфей уже освятив наріжний камінь для побудови Свято-Покровського храму.
У ЄС на один рік скасували мита на всі товари з України
Рада Євроюзу таки ухвалила скасування імпортних мит на всі товари з України на один рік!
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Росію хочуть назавжди відсторонити від участі в Євробаченні через війну в Україні
Генеральний директор EBU Ноель Курран повідомив, що в Росії хочуть забрати право брати участь у пісенному конкурсі Євробачення. Нині триває процес повного відсторонення мовників країни-агресорки від організації. Тому, малоймовірно, що Росія виступатиме на конкурсі у 2023 році.
Google подарує українським вчителям 43 тисячі ноутбуків
Дуже крута ініціатива! За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, така технічна підтримка у партнерстві з ЮНЕСКО допоможе педагогам ефективно продовжувати дистанційне навчання.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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