Звільнені населені пункти на Харківщині та скасування імпортних мит: добрі новини від ВолиньPost за 24 травня

Щовечораготує підбірку лише позитивних новин! Ми ось-ось здолаємо московську навалу, і одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!Пишаємось і віримо ЗСУ! До того ж, українські воїни надали необхідну допомогу місцевим жителям.Щоразу більше! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.05 орієнтовно склали:особового складу – близько 29 350 (+150) осіб,танків ‒ 1 302 (+9) од,бойових броньованих машин ‒ 3 194 (+28) од,артилерійських систем – 606 (+2) од,РСЗВ – 201 (+0) од,засобів ППО – 93 (+0) од,літаків – 205 (+1) од,гелікоптерів – 170 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 480 (+4) од,крилатих ракет – 112 (+2) од,кораблів/катерів – 13 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 2 213 (+7) од,спеціальної техніки – 43 (+0).Із благословення Преосвященного єпископа, секретар єпархіального управління прот.зустрівся з парафіянами Свято-Преображенського храму села Купичів, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.Цей дошкільний заклад поки єдиний у місті, у якому підготували належне укриття. Зокрема, у підвалі зроблений додатковий евакуаційний вихід, укладена бруківка, відремонтовані сходи та замінений навіс. А ще там гарно!Незабаром на Волині з'явиться ще одна святиня. У селі Щенятин єпископ Володимир-Волинський і Турійський ПЦУуже освятив наріжний камінь для побудови Свято-Покровського храму.Рада Євроюзу таки ухвалила скасування імпортних мит на всі товари з України на один рік!Генеральний директор EBUповідомив, що в Росії хочуть забрати право брати участь у пісенному конкурсі Євробачення. Нині триває процес повного відсторонення мовників країни-агресорки від організації. Тому, малоймовірно, що Росія виступатиме на конкурсі у 2023 році.Дуже крута ініціатива! За словами міністра цифрової трансформації, така технічна підтримка у партнерстві з ЮНЕСКО допоможе педагогам ефективно продовжувати дистанційне навчання.