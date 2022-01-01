У селі на Волині будують новий храм. ФОТО

Матфей освятив наріжний камінь для побудови Свято-Покровського храму.



Про це повідомили у Володимир-Волинській єпархії ПЦУ у



Освячення відбулося 22 травня. Архієрею співслужив настоятель парафії протоієрей Михайло Мороз. Єпископ Матфей привітав жителів села з початком будівництва.





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