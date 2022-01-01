Встановили особу командира полку, який віддав наказ бомбити нафтобазу у Луцьку

Встановили особу командира полку, який віддав наказ бомбити нафтобазу у Луцьку
Прокуратура встановила особу командира полку російської авіації, який віддав наказ про обстріл нафтобази в Луцьку. Це Лобинцев Олександр Анатолійович із м.Комсомольськ-на-Амурі Хабаровського краю РФ. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури командиру 23-го винищувального авіаційного полку 303-ї змішаної авіаційної дивізії 11-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони повітряно-космічних сил РФ заочно повідомлено про підозру у застосуванні засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також у відданні наказу на вчинення таких дій (ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, командир полку віддав підлеглому військовослужбовцеві злочинний наказ, на виконання якого 27 березня 2022 року літак фронтової авіації збройних сил Росії зі штатним озброєнням вилетів з аеродрому тимчасового базування неподалік міста Барановичі у Республіці Білорусь та, не заходячи у повітряний простір України, здійснив пуск крилатої ракети, яка влучила в нафтобазу в місті Луцьку Волинської області.

Нафтобаза у Луцьку серйозно постраждала від ракетних обстрілів окупантів. Ліквідація пожежі тривала півтора доби.

Влучання ракети в незахищений об'єкт цивільної інфраструктури завдало майнової шкоди на суму понад 136 мільйонів гривень.

Підозрюваного оголосять у розшук задля його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Управління СБУ у Волинській області.



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Теги: нафтобаза, Луцьк, ракети, авіаудар
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