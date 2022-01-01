У ЄС на один рік скасували мита на всі товари з України





Про це повідомляє Рада ЄС, пише



Рішення на рік скасовує:



всі мита відповідно до поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, які ще не були лібералізовані,

зокрема: товарів промисловості, мита на які мали поступово зникнути до кінця 2022 року, овочі та фрукти, а також товари сільського господарства;



антидемпінгові мита на товари українського походження;

застосування загальних правил імпорту щодо товарів українського походження.



Тепер рішення мають опублікувати в Офіційному віснику ЄС — наступного дня після цього тимчасове скасування мит запрацює.



Євросоюз є одним із найважливіших торговельних партнерів України. На ЄС припадало понад 40% загальної торгівлі України у 2021 році.



Україна зі свого боку була 15-м торговим партнером ЄС, що становило приблизно 1,2% загальної торгівлі ЄС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рада ЄС ухвалила скасування імпортних мит на всі товари з України на один рік.Про це повідомляє Рада ЄС, пише Громадське всі мита відповідно до поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, які ще не були лібералізовані,зокрема: товарів промисловості, мита на які мали поступово зникнути до кінця 2022 року, овочі та фрукти, а також товари сільського господарства;антидемпінгові мита на товари українського походження;застосування загальних правил імпорту щодо товарів українського походження.Тепер рішення мають опублікувати в Офіційному віснику ЄС — наступного дня після цього тимчасове скасування мит запрацює.Євросоюз є одним із найважливіших торговельних партнерів України. На ЄС припадало понад 40% загальної торгівлі України у 2021 році.Україна зі свого боку була 15-м торговим партнером ЄС, що становило приблизно 1,2% загальної торгівлі ЄС.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію