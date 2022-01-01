У ЄС на один рік скасували мита на всі товари з України
Сьогодні, 15:49
Рада ЄС ухвалила скасування імпортних мит на всі товари з України на один рік.
Про це повідомляє Рада ЄС, пише Громадське.
Рішення на рік скасовує:
всі мита відповідно до поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, які ще не були лібералізовані,
зокрема: товарів промисловості, мита на які мали поступово зникнути до кінця 2022 року, овочі та фрукти, а також товари сільського господарства;
антидемпінгові мита на товари українського походження;
застосування загальних правил імпорту щодо товарів українського походження.
Тепер рішення мають опублікувати в Офіційному віснику ЄС — наступного дня після цього тимчасове скасування мит запрацює.
Євросоюз є одним із найважливіших торговельних партнерів України. На ЄС припадало понад 40% загальної торгівлі України у 2021 році.
Україна зі свого боку була 15-м торговим партнером ЄС, що становило приблизно 1,2% загальної торгівлі ЄС.
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Про це повідомляє Рада ЄС, пише Громадське.
Рішення на рік скасовує:
всі мита відповідно до поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, які ще не були лібералізовані,
зокрема: товарів промисловості, мита на які мали поступово зникнути до кінця 2022 року, овочі та фрукти, а також товари сільського господарства;
антидемпінгові мита на товари українського походження;
застосування загальних правил імпорту щодо товарів українського походження.
Тепер рішення мають опублікувати в Офіційному віснику ЄС — наступного дня після цього тимчасове скасування мит запрацює.
Євросоюз є одним із найважливіших торговельних партнерів України. На ЄС припадало понад 40% загальної торгівлі України у 2021 році.
Україна зі свого боку була 15-м торговим партнером ЄС, що становило приблизно 1,2% загальної торгівлі ЄС.
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