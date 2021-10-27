14-річний волинянин викрав з будинку культури акустичну систему





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Інцидент трапився у ніч на 23 травня у селі Задиби.



Зловмисник через дах проник у приміщення місцевого будинку культури та викрав акустичну систему, вартістю 6 тис. грн.



Поліцейські за гарячими слідами оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився 14-річний місцевий хлопець. Викрадене вилучили.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до восьми років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельські поліцейські оперативно розкрили крадіжку з будинку культури.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Інцидент трапився у ніч на 23 травня у селі Задиби.Зловмисник через дах проник у приміщення місцевого будинку культури та викрав акустичну систему, вартістю 6 тис. грн.Поліцейські за гарячими слідами оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився 14-річний місцевий хлопець. Викрадене вилучили.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до восьми років позбавлення волі.

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