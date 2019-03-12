Росію хочуть назавжди відсторонити від участі в Євробаченні через війну в Україні

Ноель Курран повідомив, що в Росії хочуть забрати право брати участь у пісенному конкурсі Євробачення.



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Європейська мовна спілка відсторонила Росію від участі в Євробаченні-2022 після того, як та розпочала повномасштабну війну на території України. Також на території країни-агресорки не транслювали цьогорічний конкурс і росіяни не могли голосувати за конкурсантів.



Тепер триває процес повного відсторонення її мовників від організації. Тому, малоймовірно, що Росія виступатиме на конкурсі у 2023 році.



"Думаю, нам абсолютно ясно, що ми не зможемо залучити Росію до участі в конкурсі", – заявив гендиректор EBU.



Російські мовники вже знають про це рішення. Наразі вони не відреагували на нього.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний директор EBUповідомив, що в Росії хочуть забрати право брати участь у пісенному конкурсі Євробачення.Про це повідомляє 24 канал. Європейська мовна спілка відсторонила Росію від участі в Євробаченні-2022 після того, як та розпочала повномасштабну війну на території України. Також на території країни-агресорки не транслювали цьогорічний конкурс і росіяни не могли голосувати за конкурсантів.Тепер триває процес повного відсторонення її мовників від організації. Тому, малоймовірно, що Росія виступатиме на конкурсі у 2023 році."Думаю, нам абсолютно ясно, що ми не зможемо залучити Росію до участі в конкурсі", – заявив гендиректор EBU.Російські мовники вже знають про це рішення. Наразі вони не відреагували на нього.

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