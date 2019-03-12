Росію хочуть назавжди відсторонити від участі в Євробаченні через війну в Україні
Сьогодні, 16:55
Генеральний директор EBU Ноель Курран повідомив, що в Росії хочуть забрати право брати участь у пісенному конкурсі Євробачення.
Про це повідомляє 24 канал.
Європейська мовна спілка відсторонила Росію від участі в Євробаченні-2022 після того, як та розпочала повномасштабну війну на території України. Також на території країни-агресорки не транслювали цьогорічний конкурс і росіяни не могли голосувати за конкурсантів.
Тепер триває процес повного відсторонення її мовників від організації. Тому, малоймовірно, що Росія виступатиме на конкурсі у 2023 році.
"Думаю, нам абсолютно ясно, що ми не зможемо залучити Росію до участі в конкурсі", – заявив гендиректор EBU.
Російські мовники вже знають про це рішення. Наразі вони не відреагували на нього.
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Про це повідомляє 24 канал.
Європейська мовна спілка відсторонила Росію від участі в Євробаченні-2022 після того, як та розпочала повномасштабну війну на території України. Також на території країни-агресорки не транслювали цьогорічний конкурс і росіяни не могли голосувати за конкурсантів.
Тепер триває процес повного відсторонення її мовників від організації. Тому, малоймовірно, що Росія виступатиме на конкурсі у 2023 році.
"Думаю, нам абсолютно ясно, що ми не зможемо залучити Росію до участі в конкурсі", – заявив гендиректор EBU.
Російські мовники вже знають про це рішення. Наразі вони не відреагували на нього.
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