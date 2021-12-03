Google подарує українським вчителям 43 тисячі ноутбуків
Сьогодні, 17:10
Українські вчителі отримають від компанії Google 43 тисячі ноутбуків.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Нещодавно разом з МОН нам вдалося домовитися про партнерство з Google for Education, що передбачає передачу Україні 43 тис. ноутбуків Chromebook для викладачів", – каже він.
За словами міністра, така технічна підтримка у партнерстві з ЮНЕСКО допоможе педагогам ефективно продовжувати дистанційне навчання.
"Оскільки мільйони людей змушені залишити свої домівки, а тисячі шкіл постраждали від бомбардувань та обстрілів, Міністерство освіти і науки України прогнозує, що понад 3,7 мільйона учнів навчатимуться дистанційно", – говорять у компанії Google.
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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Нещодавно разом з МОН нам вдалося домовитися про партнерство з Google for Education, що передбачає передачу Україні 43 тис. ноутбуків Chromebook для викладачів", – каже він.
За словами міністра, така технічна підтримка у партнерстві з ЮНЕСКО допоможе педагогам ефективно продовжувати дистанційне навчання.
"Оскільки мільйони людей змушені залишити свої домівки, а тисячі шкіл постраждали від бомбардувань та обстрілів, Міністерство освіти і науки України прогнозує, що понад 3,7 мільйона учнів навчатимуться дистанційно", – говорять у компанії Google.
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