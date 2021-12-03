Google подарує українським вчителям 43 тисячі ноутбуків





Про це Михайло Федоров.



"Нещодавно разом з МОН нам вдалося домовитися про партнерство з Google for Education, що передбачає передачу Україні 43 тис. ноутбуків Chromebook для викладачів", – каже він.



За словами міністра, така технічна підтримка у партнерстві з ЮНЕСКО допоможе педагогам ефективно продовжувати дистанційне навчання.



"Оскільки мільйони людей змушені залишити свої домівки, а тисячі шкіл постраждали від бомбардувань та обстрілів, Міністерство освіти і науки України прогнозує, що понад 3,7 мільйона учнів навчатимуться дистанційно", – говорять у компанії Google.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські вчителі отримають від компанії Google 43 тисячі ноутбуків.Про це повідомив міністр цифрової трансформації"Нещодавно разом з МОН нам вдалося домовитися про партнерство з Google for Education, що передбачає передачу Україні 43 тис. ноутбуків Chromebook для викладачів", – каже він.За словами міністра, така технічна підтримка у партнерстві з ЮНЕСКО допоможе педагогам ефективно продовжувати дистанційне навчання."Оскільки мільйони людей змушені залишити свої домівки, а тисячі шкіл постраждали від бомбардувань та обстрілів, Міністерство освіти і науки України прогнозує, що понад 3,7 мільйона учнів навчатимуться дистанційно", – говорять у компанії Google.

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