Google подарує українським вчителям 43 тисячі ноутбуків

Google подарує українським вчителям 43 тисячі ноутбуків
Українські вчителі отримають від компанії Google 43 тисячі ноутбуків.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Нещодавно разом з МОН нам вдалося домовитися про партнерство з Google for Education, що передбачає передачу Україні 43 тис. ноутбуків Chromebook для викладачів", – каже він.

За словами міністра, така технічна підтримка у партнерстві з ЮНЕСКО допоможе педагогам ефективно продовжувати дистанційне навчання.

"Оскільки мільйони людей змушені залишити свої домівки, а тисячі шкіл постраждали від бомбардувань та обстрілів, Міністерство освіти і науки України прогнозує, що понад 3,7 мільйона учнів навчатимуться дистанційно", – говорять у компанії Google.

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Теги: Google, ноутбуки, вчителі
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