На війні із Росією загинув волинянин Володимир Органістий

Володимир Органістий.



Про це Борис Карпус.



Тіло Героя вже прибуло на Волинь, а в Нововолинськ його привезуть у середу, 25 травня.



Зустріти захисника можна буде о 12:00 на в’їзді в місто живим коридором.



Прощання з Володимиром відбудеться у Святодухівському соборі на Шахтарському. Чин погребіння розпочнеться о 13:30.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В боротьбі з російським окупантом загинув житель НововолинськаПро це повідомляє Нововолинський міський головаТіло Героя вже прибуло на Волинь, а в Нововолинськ його привезуть у середу, 25 травня.Зустріти захисника можна буде о 12:00 на в’їзді в місто живим коридором.Прощання з Володимиром відбудеться у Святодухівському соборі на Шахтарському. Чин погребіння розпочнеться о 13:30.

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