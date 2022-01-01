На війні із Росією загинув волинянин Володимир Органістий
Сьогодні, 17:29
В боротьбі з російським окупантом загинув житель Нововолинська Володимир Органістий.
Про це повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Тіло Героя вже прибуло на Волинь, а в Нововолинськ його привезуть у середу, 25 травня.
Зустріти захисника можна буде о 12:00 на в’їзді в місто живим коридором.
Прощання з Володимиром відбудеться у Святодухівському соборі на Шахтарському. Чин погребіння розпочнеться о 13:30.
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Про це повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Тіло Героя вже прибуло на Волинь, а в Нововолинськ його привезуть у середу, 25 травня.
Зустріти захисника можна буде о 12:00 на в’їзді в місто живим коридором.
Прощання з Володимиром відбудеться у Святодухівському соборі на Шахтарському. Чин погребіння розпочнеться о 13:30.
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