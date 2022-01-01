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На війні із Росією загинув волинянин Володимир Органістий

На війні із Росією загинув волинянин Володимир Органістий
В боротьбі з російським окупантом загинув житель Нововолинська Володимир Органістий.

Про це повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Тіло Героя вже прибуло на Волинь, а в Нововолинськ його привезуть у середу, 25 травня.

Зустріти захисника можна буде о 12:00 на в’їзді в місто живим коридором.

Прощання з Володимиром відбудеться у Святодухівському соборі на Шахтарському. Чин погребіння розпочнеться о 13:30.

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Теги: Нововолинськ, загиблий, військовий
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