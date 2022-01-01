У Луцьку затримали керівника осередку проросійської партії, який за 10 тисяч доларів переправляв чоловіків за кордон

У Луцьку затримали керівника осередку проросійської партії, який за 10 тисяч доларів переправляв чоловіків за кордон
У Луцьку правоохоронці затримали організатора незаконного каналу переміщення чоловіків призовного віку. Викрили злочинну схему оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими обласної поліції.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

За даними правоохоронців, керівник місцевого осередку однієї з проросійських політичних партій, який також займається міжнародними перевезеннями пасажирів, організував схему з переміщення чоловіків призовного віку, які намагалися уникнути мобілізації на військову службу. Фігурант оформлював їх водіями, що надалі дозволяло особам безперешкодно виїжджати за кордон. Вартість такої послуги становила 10 тисяч доларів США.

24 травня у Луцьку поліцейські затримали організатора «трансферу» під час отримання 20 тисяч доларів США. Вирішується питання про повідомлення йому підозри за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.
У Луцьку затримали керівника осередку проросійської партії, який за 10 тисяч доларів переправляв чоловіків за кордон

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України чинним законодавством передбачена відповідальність – позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Сьогодні, 24 травня, йому оголосили про підозру у вчиненні правопорушення.


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Теги: чоловіки, за кордон, незаконно переправляв, керівник проросійської партії, Волинь, Луцьк
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