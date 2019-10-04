На Донбасі загинув 21-річний волинянин Володимир Літвінчук

На Донбасі загинув 21-річний волинянин Володимир Літвінчук
Захищаючи незалежність та волю України, загинув 21-річний житель смт.Сенкевичівка Городищенської громади Володимир Літвінчук.
Про це повідомляють на сайті громади.

Під час виконання бойового завдання на Донеччині обірвалося життя молодого 21 річного бійця Володимира Літвінчука.

Від отриманих тяжких осколкових поранень Володимир помер у одному із медичних закладів Бахмутського району.

Детальну інформація щодо поховання загиблого Володимира Літвінчука повідомлять згодом.

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Теги: Володимир Літвінчук, Донбас, загинув військовий
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