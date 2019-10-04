На Донбасі загинув 21-річний волинянин Володимир Літвінчук

Володимир Літвінчук.

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Під час виконання бойового завдання на Донеччині обірвалося життя молодого 21 річного бійця Володимира Літвінчука.



Від отриманих тяжких осколкових поранень Володимир помер у одному із медичних закладів Бахмутського району.



Детальну інформація щодо поховання загиблого Володимира Літвінчука повідомлять згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи незалежність та волю України, загинув 21-річний житель смт.Сенкевичівка Городищенської громадиПро це повідомляють на сайті громади.Під час виконання бойового завдання на Донеччині обірвалося життя молодого 21 річного бійця Володимира Літвінчука.Від отриманих тяжких осколкових поранень Володимир помер у одному із медичних закладів Бахмутського району.Детальну інформація щодо поховання загиблого Володимира Літвінчука повідомлять згодом.

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