Що відомо про російського командира, який дав наказ обстріляти ракетами нафтобазу у Луцьку
Сьогодні, 18:22
Командир полку російської авіації, який віддав наказ про обстріл нафтобази в Луцьку, – це 45-річний Лобинцев Олександр Анатолійович, уродженець міста Комсомольськ-на-Амурі Хабаровського краю.
Про це йдеться у підозрі, яку опублікували на сайті Офісу генпрокурора.
Посада Лобинцева – командир 23-го винищувального авіаційного Талліннського полку 303-ї змішаної авіаційної дивізії 11-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Повітряно-космічних сил Російської Федерації Східного військового округу Збройних сил Російської Федерації.
За даними слідства, командир полку віддав підлеглому військовослужбовцеві злочинний наказ, на виконання якого 27 березня 2022 року літак фронтової авіації збройних сил Росії зі штатним озброєнням вилетів з аеродрому тимчасового базування неподалік міста Барановичі у Республіці Білорусь та, не заходячи у повітряний простір України, здійснив пуск крилатої ракети, яка влучила в нафтобазу в місті Луцьку Волинської області.
Пуск ракети здійснив військовослужбовець з позивним бортової радіостанції пілота «79201».
Нафтобаза у Луцьку серйозно постраждала. Ліквідація пожежі тривала півтора доби.
Влучання ракети в незахищений об'єкт цивільної інфраструктури завдало майнової шкоди на суму понад 136 мільйонів гривень.
Сьогодні ж, 24 травня, стало відомо, що Волинська обласна прокуратура заочно повідомила командиру полку про підозру у застосуванні засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також у відданні наказу на вчинення таких дій (ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 438 КК України).
Підозрюваного оголосять у розшук задля його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Управління СБУ у Волинській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у підозрі, яку опублікували на сайті Офісу генпрокурора.
Посада Лобинцева – командир 23-го винищувального авіаційного Талліннського полку 303-ї змішаної авіаційної дивізії 11-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Повітряно-космічних сил Російської Федерації Східного військового округу Збройних сил Російської Федерації.
За даними слідства, командир полку віддав підлеглому військовослужбовцеві злочинний наказ, на виконання якого 27 березня 2022 року літак фронтової авіації збройних сил Росії зі штатним озброєнням вилетів з аеродрому тимчасового базування неподалік міста Барановичі у Республіці Білорусь та, не заходячи у повітряний простір України, здійснив пуск крилатої ракети, яка влучила в нафтобазу в місті Луцьку Волинської області.
Пуск ракети здійснив військовослужбовець з позивним бортової радіостанції пілота «79201».
Нафтобаза у Луцьку серйозно постраждала. Ліквідація пожежі тривала півтора доби.
Влучання ракети в незахищений об'єкт цивільної інфраструктури завдало майнової шкоди на суму понад 136 мільйонів гривень.
Сьогодні ж, 24 травня, стало відомо, що Волинська обласна прокуратура заочно повідомила командиру полку про підозру у застосуванні засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також у відданні наказу на вчинення таких дій (ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 438 КК України).
Підозрюваного оголосять у розшук задля його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Управління СБУ у Волинській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У ЄС на один рік скасували мита на всі товари з України
Сьогодні, 15:49
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Донбасі загинув 21-річний волинянин Володимир Літвінчук
Сьогодні, 18:42
Що відомо про російського командира, який дав наказ обстріляти ракетами нафтобазу у Луцьку
Сьогодні, 18:22
У Луцьку затримали керівника осередку проросійської партії, який за 10 тисяч доларів переправляв чоловіків за кордон
Сьогодні, 18:05
Медіа