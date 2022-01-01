На Волині змінили час комендантської години
Сьогодні, 17:41
На території Волинської області на годину скоротили комендантську годину.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
З 25 травня на Волині період дії комендантської години змінено з 23:00 год. до 05:00 год.
За численними зверненнями відповідне рішення прийняли під час засідання Ради оборони області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
З 25 травня на Волині період дії комендантської години змінено з 23:00 год. до 05:00 год.
За численними зверненнями відповідне рішення прийняли під час засідання Ради оборони області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У ЄС на один рік скасували мита на всі товари з України
Сьогодні, 15:49
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Що відомо про російського командира, який дав наказ обстріляти ракетами нафтобазу у Луцьку
Сьогодні, 18:22
У Луцьку затримали керівника осередку проросійської партії, який за 10 тисяч доларів переправляв чоловіків за кордон
Сьогодні, 18:05
На Волині змінили час комендантської години
Сьогодні, 17:41
Такелаж верстатів: що це і які особливості*
Сьогодні, 17:19
Медіа