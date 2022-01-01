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На Волині змінили час комендантської години

На Волині змінили час комендантської години
На території Волинської області на годину скоротили комендантську годину.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

З 25 травня на Волині період дії комендантської години змінено з 23:00 год. до 05:00 год.

За численними зверненнями відповідне рішення прийняли під час засідання Ради оборони області.

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Теги: комендантська година, Волинь, варте уваги
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