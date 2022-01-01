На Волині змінили час комендантської години





Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.



З 25 травня на Волині період дії комендантської години змінено з 23:00 год. до 05:00 год.



За численними зверненнями відповідне рішення прийняли під час засідання Ради оборони області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Волинської області на годину скоротили комендантську годину.Про це повідомив голова ВолинськоїЗ 25 травня на Волині період дії комендантської години змінено з 23:00 год. до 05:00 год.За численними зверненнями відповідне рішення прийняли під час засідання Ради оборони області.

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