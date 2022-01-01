Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 травня
Сьогодні, 20:00
У середу, 25 травня, у Луцьку очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28° тепла.
Весь день у Луцьку буде хмарним. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ.
В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 8°С до 21°С.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28° тепла.
Весь день у Луцьку буде хмарним. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ.
В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 8°С до 21°С.
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