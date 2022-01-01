Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 травня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28° тепла.



Весь день у Луцьку буде хмарним. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ.



В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 8°С до 21°С.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 25 травня, у Луцьку очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28° тепла.Весь день у Луцьку буде хмарним. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ.В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 8°С до 21°С.

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